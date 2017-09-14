RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12883128841288512886>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:51

В Financial Times узнали, как президент Украины Владимир Зеленский якобы кричал на министра финансов США Скотта Бессента, когда тот привез проект соглашения о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного человека, якобы присутствовавшего во время встречи.

Проект договора якобы разозлил украинского лидера. Журналисты описывают, как «за тяжелыми позолоченными дверями киевского офиса Зеленского вспыхнула напряженность по соглашению об ископаемых».

https://apostrophe.ua/news/politics/202 ... mpa/339809
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28420
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:52

d44
а у війскових "вос не тот"


А хто, як не 200 тис діючих на 24.02.2022 військових прийняли удар і тримали його перший місяць, поки «Успіхи» підготувались на полігоні і доїхали до фронту?
В разі повторного вторгнення «Успіхам» місяць може вже і не треба, але хоча б тиждень професійна (регулярна) армія має тримати, щоб колони не зайшли в Київ.
Hotab
 
Повідомлень: 14221
З нами з: 15.02.09
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:01

❗️рф готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем россию, – лавров.


Отже пасьянс для мене більш-менш склався.

РФ: Не признаємо Зеленського легітимним але і не буде ніякого припинення вогню для виборів в Україні. Цілком логічна і цинічна позиція. Проведення виборів це проблеми України а не наші.

США: Відповідно до позиції РФ є 2 варіанти: або змусити Зеленського піти самому, або проведення виборів під час воєнних дій. Ось Трамп і працює в цьому напрямку висуваючи ці дурацкі вимоги Україні.

ЄС: Для нас вигідне продовження війни, відповідно не потрібно проводити вибори. Зеленський хоч і не ідеальний, але все-таки легітимний, а вибори можуть дестабілізувати Україну.

Україна: Думаю що Зеленський 100% сам не піде. І 90% що на вибори без припинення війни також не погодиться. + очевидно Зеленський отримає підтримку(обіцянки) Європи. Продовження війни для Зеленського самий очевидний варіант.

---------------------
Ситуація досить тупікова, нажаль. Самим "неудачніком" тут виходить Трамп, бо він схоже не добивається своєї мети(обіцянки). Але Трамп є самим непередбачуваним і самим могутнім тому не думаю що він так просто змириться з роллю "неудачніка".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:04

  Wirująświatła написав:
В Financial Times узнали, как президент Украины Владимир Зеленский якобы кричал на министра финансов США Скотта Бессента, когда тот привез проект соглашения о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного человека, якобы присутствовавшего во время встречи.

Проект договора якобы разозлил украинского лидера. Журналисты описывают, как «за тяжелыми позолоченными дверями киевского офиса Зеленского вспыхнула напряженность по соглашению об ископаемых».

https://apostrophe.ua/news/politics/202 ... mpa/339809


Тони Монтана
fox767676
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:10

  andrijk777 написав:Але Трамп є самим непередбачуваним і самим могутнім тому не думаю що він так просто змириться з роллю "неудачніка".
его могущество в деньгах. А денег он как раз давать не хочет. Так что никакого могущества по факту нет. питун уважает силу, трамп в его глазах жлоб, шестёрка и слабак. Лавров грустная лошадь умножил на ноль все потуги трампа о перемирии, сказал что перемирие только на условиях рф. Трампу ничего другого не остается кроме как заделаться агентом путина и предлагать капитуляцию. Русские уже его смешали с гавном, подчеркнув что ни его мнение ни его условия ничего не стоят. Удивляюсь как зеленский до сих пор не накричал на трампа и не надавал ему лещей. Через год вытирать ноги об трампа будет даже санду. Король оказался голым. Трамп скоро выйдет из переговоров, на которых его никто не хочет слушать.. вот так своей тупостью он из президента великой страны превратился в жалкого брюзгу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 14:22, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28420
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:13

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Але Трамп є самим непередбачуваним і самим могутнім тому не думаю що він так просто змириться з роллю "неудачніка".
его могущество в деньгах. А денег он как раз давать не хочет. Так что никакого могущества по факту нет. питун уважает силу, трамп в его глазах жлоб, шестёрка и слабак. Удивляюсь как зеленский до сих пор не накричал на трампа и не надавал ему лещей. Через год вытирать ноги об трампа будет даже санду.

Макрон заважав
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:28

  Hotab написав:d44
а у війскових "вос не тот"


А хто, як не 200 тис діючих на 24.02.2022 військових прийняли удар і тримали його перший місяць, поки «Успіхи» підготувались на полігоні і доїхали до фронту?
В разі повторного вторгнення «Успіхам» місяць може вже і не треба, але хоча б тиждень професійна (регулярна) армія має тримати, щоб колони не зайшли в Київ.


Так до діючих на 24.02.2022 військових які прийняли удар (а не здриснули в ахрику на заробітки) - питань немає.

Мова йде про 150 000+ впенсів, які коштом платників податків роками і десятиліттями готувались нас захищити, але за 3 роки так на службу і не повернулися.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:30

  Wirująświatła написав:Зображення
ааа расии пизта, деньги канчаются, за атапление платить нечем

у на э.э. в 2р дороже без всяких диапазонов. если шо.

а має бути ще двічі дорожча...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8162
З нами з: 29.09.19
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:37

  Wirująświatła написав:Зображення
ааа расии пизта, деньги канчаются, за атапление платить нечем

у на э.э. в 2р дороже без всяких диапазонов. если шо.

Так этот же Бондаренко в ролике выше сказал что там в сибирях газа нет и весь частный сектор на электрике и часто и в многоэтажках ЦО нет и топят электрокотлами. Откуда и такие нормы потребления по 4-5-6-7 тыс Квт/ч в месяц. А морозы за тридцать и первый снег первого октября(до первого мая) часто никто не отменял.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:38

candle645

Мова йде про 150 000+ впенсів, які коштом платників податків роками і десятиліттями готувались нас захищити, але за 3 роки так на службу і не повернулися.


Брехня і штампи.
Розбирали не раз.
З цих 150 тис десятки тисяч брали участь з 14 по 22 рік. Але ж це не рахується?
Десятки тисяч призвали до ЗСУ і інших силових за ці 3 роки війни.
Майже половина з цих 150 тисяч - це 55+ років.

«Готувались захищати» - черговий маразм.
Кого готувався захищати умовний Детройт, викладаючи (навчаючи) пілотів і інженерів для ВПС ??
Він вчив , а не «готувався захищати». І таких вій своїх пенсіонерів силових стукало тисячі.
А ті хто «готувався захищати» , тобто посади, які безпосередньо воюють, ті призвані і воюють.
Hotab
 
Повідомлень: 14221
З нами з: 15.02.09
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 12883128841288512886>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88048
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7604)
24.02.2025 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.