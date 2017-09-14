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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1287812879128801288112882>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:39

барабашов пусть переезжают в краснодарский край. там того населения в забайкалье 600 человек.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:41

Wirująświatła
Немного побольше
Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500)
Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:44

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
В Financial Times узнали, как президент Украины Владимир Зеленский якобы кричал на министра финансов США Скотта Бессента, когда тот привез проект соглашения о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного человека, якобы присутствовавшего во время встречи.

Проект договора якобы разозлил украинского лидера. Журналисты описывают, как «за тяжелыми позолоченными дверями киевского офиса Зеленского вспыхнула напряженность по соглашению об ископаемых».

https://apostrophe.ua/news/politics/202 ... mpa/339809


Тони Монтана

И стимуляторы те же
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:45

  барабашов написав:Wirująświatła
Немного побольше
Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500)
Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...

Забайкальский край - Википедия
Численность населения — 984 395 чел. (2024).
какая проблема этот миллион переселить? там жесть всё что дальше новосиба. Никакой цивилизации. Удивительно что им вообще туда э.э. поставляют
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:51

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Wirująświatła
Немного побольше
Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500)
Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...

Забайкальский край - Википедия
Численность населения — 984 395 чел. (2024).
какая проблема этот миллион переселить? там жесть всё что дальше новосиба. Никакой цивилизации. Удивительно что им вообще туда э.э. поставляют

Угля жёпой ещь
ГЭС огромные две, отстроенные при Хрущёве, про постройку Братской у меня даже книжка интересная типа "Кортика" и "Бронзовой птицы" была.
Там в горах руд не меньше чем Трампу у нас привиделось. Якутия опять же рядом(не в км, а границей)
Вопрос только в мировой цене на них и рабах не дохнущих там на третью зиму от климата.
Ну и главное наверно крупнейшие алюминиевые комбинаты в союзе, кем то недорого прихватизированные. Под них ГЭС там и строили.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:01

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Wirująświatła
Немного побольше
Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500)
Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...

Забайкальский край - Википедия
Численность населения — 984 395 чел. (2024).
какая проблема этот миллион переселить? там жесть всё что дальше новосиба. Никакой цивилизации. Удивительно что им вообще туда э.э. поставляют

Угля жёпой ещь
ГЭС огромные две, отстроенные при Хрущёве, про постройку Братской у меня даже книжка интересная типа "Кортика" и "Бронзовой птицы" была.
Там в горах руд не меньше чем Трампу у нас привиделось. Якутия опять же рядом(не в км, а границей)
Вопрос только в мировой цене на них и рабах не дохнущих там на третью зиму от климата.
Ну и главное наверно крупнейшие алюминиевые комбинаты в союзе, кем то недорого прихватизированные. Под них ГЭС там и строили.

майтити коєни і заодно грітися, а не люміній плавити
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

матриця дала збій
що скаже детройтед
Верховна Рада провалила голосування за заяву про
підтримку демократії в Україні
Під час засідання Верховної Ради 24 лютого була винесена на голосування заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ. Але вона не набрала необхідної кількості голосів. За підтримку відповідного проекту постанови 13039 проголосувало 218 народних депутатів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:18

  fox767676 написав:матриця дала збій
що скаже детройтед
нічого дивного, іменно з ради будуть розкручувати внутрішній тиск на зеленського.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:З чого ви взяли що європа буде годувати нашу армію після мирного часу?
мирний час невідомомо як довго буде тривати. У Європи гроші є. Якщо вони дійсно бояться, що Штати не захистять, будуть вкладатися і у нашу армію, крім своєї, бо для них вигідніше, якщо ворога зупинять на підході.
  Banderlog написав:Потом Ви говорите що після війни в україну будуть інвестиції і повернуться біженці. З яких підстав Ви це стверджуєте?
якщо і гарантій не буде і власної зброї-армії не буде, то й інвестицій та повернення людей точно не буде. Буде зброя-армія, то й шанси на інвестиції хоч не 100%, але будуть високі. Будуть додатково міцні гарантії, то шанси на інвестиції 100%.
  Banderlog написав:І давайте ще раз по цифрам. Яка армія по кількості має бути в України? Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
по цифрах нема сенсу зараз говорити. Ще невідомо, як все закінчиться. Платити держава буде, як платила з 2014 до 2022. А яку по кількості армію потягне, побачимо пізніше.
  Wirująświatła написав:
В Financial Times узнали, как президент Украины Владимир Зеленский якобы кричал на министра финансов США Скотта Бессента, когда тот привез проект соглашения о полезных ископаемых.
Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного человека, якобы присутствовавшего во время встречи.

не здивуюсь, як завтра напишуть, "ссылаясь на неназванного человека", що Зеленський того міністра ще й побив.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:22

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:ааа расии пизта, деньги канчаются, за атапление платить нечем

у на э.э. в 2р дороже без всяких диапазонов. если шо.

а має бути ще двічі дорожча...

Зашлите туда своего любимого главу СКМ и пусть он им покажет что такое разруха

це ви кого так не любите - Попова чи Яценко? :D та й взагалі, СКМ це більше про створення ;)

а зрозумів, це хутра треба парити вдвічі дорожче. а еенергея має бути вдвічі дешевша. машини теж купуєте вдвічі дешевше? :lol:
Shaman
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  #<1 ... 1287812879128801288112882>
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