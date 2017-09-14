Wirująświatła Немного побольше Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500) Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...
барабашов написав:Wirująświatła Немного побольше Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500) Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...
Забайкальский край - Википедия Численность населения — 984 395 чел. (2024).
какая проблема этот миллион переселить? там жесть всё что дальше новосиба. Никакой цивилизации. Удивительно что им вообще туда э.э. поставляют
барабашов написав:Wirująświatła Немного побольше Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500) Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...
Забайкальский край - Википедия Численность населения — 984 395 чел. (2024).
какая проблема этот миллион переселить? там жесть всё что дальше новосиба. Никакой цивилизации. Удивительно что им вообще туда э.э. поставляют
Угля жёпой ещь ГЭС огромные две, отстроенные при Хрущёве, про постройку Братской у меня даже книжка интересная типа "Кортика" и "Бронзовой птицы" была. Там в горах руд не меньше чем Трампу у нас привиделось. Якутия опять же рядом(не в км, а границей) Вопрос только в мировой цене на них и рабах не дохнущих там на третью зиму от климата. Ну и главное наверно крупнейшие алюминиевые комбинаты в союзе, кем то недорого прихватизированные. Под них ГЭС там и строили.
барабашов написав:Wirująświatła Немного побольше Думаю миллион есть(по вики Чита тыщ 300 и УланУде 500) Но само видео с Иркутска, Братск тоже немал, как Полтава примерно, а есть ещё Красноярск, Нерюнгри с Магаданом, Хабаровск...
Забайкальский край - Википедия Численность населения — 984 395 чел. (2024).
какая проблема этот миллион переселить? там жесть всё что дальше новосиба. Никакой цивилизации. Удивительно что им вообще туда э.э. поставляют
Угля жёпой ещь ГЭС огромные две, отстроенные при Хрущёве, про постройку Братской у меня даже книжка интересная типа "Кортика" и "Бронзовой птицы" была. Там в горах руд не меньше чем Трампу у нас привиделось. Якутия опять же рядом(не в км, а границей) Вопрос только в мировой цене на них и рабах не дохнущих там на третью зиму от климата. Ну и главное наверно крупнейшие алюминиевые комбинаты в союзе, кем то недорого прихватизированные. Под них ГЭС там и строили.
майтити коєни і заодно грітися, а не люміній плавити
Верховна Рада провалила голосування за заяву про підтримку демократії в Україні Під час засідання Верховної Ради 24 лютого була винесена на голосування заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ. Але вона не набрала необхідної кількості голосів. За підтримку відповідного проекту постанови 13039 проголосувало 218 народних депутатів.
Banderlog написав:З чого ви взяли що європа буде годувати нашу армію після мирного часу?
мирний час невідомомо як довго буде тривати. У Європи гроші є. Якщо вони дійсно бояться, що Штати не захистять, будуть вкладатися і у нашу армію, крім своєї, бо для них вигідніше, якщо ворога зупинять на підході.
Banderlog написав:Потом Ви говорите що після війни в україну будуть інвестиції і повернуться біженці. З яких підстав Ви це стверджуєте?
якщо і гарантій не буде і власної зброї-армії не буде, то й інвестицій та повернення людей точно не буде. Буде зброя-армія, то й шанси на інвестиції хоч не 100%, але будуть високі. Будуть додатково міцні гарантії, то шанси на інвестиції 100%.
Banderlog написав:І давайте ще раз по цифрам. Яка армія по кількості має бути в України? Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
по цифрах нема сенсу зараз говорити. Ще невідомо, як все закінчиться. Платити держава буде, як платила з 2014 до 2022. А яку по кількості армію потягне, побачимо пізніше.
Wirująświatła написав:
В Financial Times узнали, как президент Украины Владимир Зеленский якобы кричал на министра финансов США Скотта Бессента, когда тот привез проект соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного человека, якобы присутствовавшего во время встречи.
не здивуюсь, як завтра напишуть, "ссылаясь на неназванного человека", що Зеленський того міністра ще й побив.