Додано: Пон 24 лют, 2025 17:20

ЛАД написав: А желающих служить много найдётся?

Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит?

Или разговоры о контрактной армии заканчиваем? А желающих служить много найдётся?Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит?Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?

Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.