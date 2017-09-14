RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12879128801288112882>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:55

  thenewepic написав:по цифрах нема сенсу зараз говорити. Ще невідомо, як все закінчиться. Платити держава буде, як платила з 2014 до 2022. А яку по кількості армію потягне, побачимо
тоді можете не сумніватись, що мобілізовані порозбігаються.
Доречі, ви помітили що останнім часом на фоні переговорів в нас нема новин з фронту? І обіцянок суперзброї яка все змінить теж нема.
Тим часом росія збільшує свою групіровку в Україні їх вже під 700 тисяч.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:26

  Banderlog написав:Тим часом росія збільшує свою групіровку в Україні їх вже під 700 тисяч.

а тепер всіх поімьонно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38574
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:28

  Banderlog написав:Доречі, ви помітили що останнім часом на фоні переговорів в нас нема новин з фронту? І обіцянок суперзброї яка все змінить теж нема.

Може це правильно? Менше базікати та обіцяти, натомість "тихо" робити свою справу. Навіщо в ЗМІ ці подробиці про "нам передали стільки-то такої-то зброї звідтіля-то"? Повідомляйте про це військовим та іншим дотичним особам, а не на широкий загал. Простим пересічним достатньо інфи типу "Україні передали зброю з країн ЄС на суму понад 500 млн.дол., серед якої важка техніка, артснаряди, літальна зброя тощо".
  Banderlog написав:Тим часом росія збільшує свою групіровку в Україні їх вже під 700 тисяч.

Це мабуть ознака скорого рпв або вони скорого миру хочуть :evil:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:56

Трамп заявил, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах. По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы «постараться вернуть вложенные в Украину деньги», поскольку европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США — безвозмездно.

«Я имею дело с президентом Зеленским, я имею дело с президентом Путиным — я пытаюсь вернуть деньги или обеспечить их сохранность», — сказал Трамп.
https://www.bbc.com/russian/articles/cj4nvpl290qo
Ото и вся суть договора.
Причём, вполне возможно он сам понимает, что это малореально. Но он сможет рассказывать, то он добился возврата американских денег, а поскольку программа долгоиграющая, то всё это со временем забудется.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33130
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:00

Як психологічні чинники підривають фінансову стійкість військових


Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:10

Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не продовжувати переговори з рф, – The Times .

До речі, президент Франції вже прибув у Білий дім, Трамп його не зустрічав.

https://www.thetimes.com/uk/politics/ar ... -rm8lhmt08
Xenon
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Канада передасть Україні $5 мільярдів з доходів від заморожених активів рф, — Трюдо
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:20

  ЛАД написав:А желающих служить много найдётся?
Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит?
Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?

Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.
АндрейМ
 
Повідомлень: 406
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:28

  Wirująświatła написав:то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя и Господар Вельзевула версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.

  Wirująświatła написав:он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.

Лавров заявил о готовности Путина закончить войну, но при одном условии
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров. Он сказал, что РФ готова вести переговоры и с представителями Украины, и с представителями Европы, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию.

Но продолжать воевать хочет Европа ... не перепутайте ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10777
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Конечная цель России - стереть Украину с карты мира, - президент Чехии
"Все эти три долгих года, когда РФ развязала полномасштабную войну против Украины, я не сомневаюсь, что конечная цель этой агрессии - это стереть Украину с карты мира. Хочу сказать, что украинцы несокрушимы. Они заслуживают не только нашей помощи, но и нашего восхищения", - заявил он.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10777
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12879128801288112882>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88063
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7628)
24.02.2025 17:53
Ощадбанк (970)
24.02.2025 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.