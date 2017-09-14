thenewepic написав:по цифрах нема сенсу зараз говорити. Ще невідомо, як все закінчиться. Платити держава буде, як платила з 2014 до 2022. А яку по кількості армію потягне, побачимо
тоді можете не сумніватись, що мобілізовані порозбігаються. Доречі, ви помітили що останнім часом на фоні переговорів в нас нема новин з фронту? І обіцянок суперзброї яка все змінить теж нема. Тим часом росія збільшує свою групіровку в Україні їх вже під 700 тисяч.
Banderlog написав:Доречі, ви помітили що останнім часом на фоні переговорів в нас нема новин з фронту? І обіцянок суперзброї яка все змінить теж нема.
Може це правильно? Менше базікати та обіцяти, натомість "тихо" робити свою справу. Навіщо в ЗМІ ці подробиці про "нам передали стільки-то такої-то зброї звідтіля-то"? Повідомляйте про це військовим та іншим дотичним особам, а не на широкий загал. Простим пересічним достатньо інфи типу "Україні передали зброю з країн ЄС на суму понад 500 млн.дол., серед якої важка техніка, артснаряди, літальна зброя тощо".
Banderlog написав:Тим часом росія збільшує свою групіровку в Україні їх вже під 700 тисяч.
Це мабуть ознака скорого рпв або вони скорого миру хочуть
Трамп заявил, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах. По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы «постараться вернуть вложенные в Украину деньги», поскольку европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США — безвозмездно.
«Я имею дело с президентом Зеленским, я имею дело с президентом Путиным — я пытаюсь вернуть деньги или обеспечить их сохранность», — сказал Трамп.
https://www.bbc.com/russian/articles/cj4nvpl290qo Ото и вся суть договора. Причём, вполне возможно он сам понимает, что это малореально. Но он сможет рассказывать, то он добился возврата американских денег, а поскольку программа долгоиграющая, то всё это со временем забудется.
ЛАД написав:А желающих служить много найдётся? Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит? Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?
Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.
Wirująświatła написав:то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя и Господар Вельзевула версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.
Wirująświatła написав:он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров. Он сказал, что РФ готова вести переговоры и с представителями Украины, и с представителями Европы, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию.
Но продолжать воевать хочет Европа ... не перепутайте ...
"Все эти три долгих года, когда РФ развязала полномасштабную войну против Украины, я не сомневаюсь, что конечная цель этой агрессии - это стереть Украину с карты мира. Хочу сказать, что украинцы несокрушимы. Они заслуживают не только нашей помощи, но и нашего восхищения", - заявил он.