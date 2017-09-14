ЛАД написав:А желающих служить много найдётся? Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит? Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?
Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.
Красиво излагаете. Прямо душа радуется! А как у вас с арифметикой? Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
ЛАД написав:А желающих служить много найдётся? Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит? Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?
Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.
Красиво излагаете. Прямо душа радуется! А как у вас с арифметикой? Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
Пересичный должен платить или деньгами или временем в армии. Тогда постепенно появится понимание , ответственность Безработный 39 летний воук освобожденный от армии, но политически гиперактивный это приговор государству
ЛАД написав:Красиво излагаете. Прямо душа радуется! А как у вас с арифметикой? Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 24 лют, 2025 18:50, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Красиво излагаете. Прямо душа радуется! А как у вас с арифметикой? Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы статистика и цифры очень обманчивы.
Розділіть ВПП на кількість душ, навіть якщо помилка буде в два рази, це досить мала цифра буде.
Wirująświatła написав:то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя и Господар Вельзевула версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.
Wirująświatła написав:он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров. Он сказал, что РФ готова вести переговоры и с представителями Украины, и с представителями Европы, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию.
Но продолжать воевать хочет Европа ... не перепутайте ...
ты странный, путин хочет воевать, Европа не хочет, какой вариант всех устроит? Чтобы путин как можно дольше воевал в Украине.