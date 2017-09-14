Додано: Пон 24 лют, 2025 18:44

ЛАД написав: Красиво излагаете.

Прямо душа радуется!

А как у вас с арифметикой?

Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл. Красиво излагаете.Прямо душа радуется!А как у вас с арифметикой?Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.

Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы.