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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:57

  Xenon написав:
Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не продовжувати переговори з рф, – The Times .

До речі, президент Франції вже прибув у Білий дім, Трамп його не зустрічав.

https://www.thetimes.com/uk/politics/ar ... -rm8lhmt08


Очманіти
Замість того щоб закликати до якнайшвидшого закінчення війни і гарантувати Україні членство в ЄС незалежно від умов перемир'я вони закликають до парагваю , який в кінці кінців відійде рфії
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:01

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Канада передасть Україні $5 мільярдів з доходів від заморожених активів рф, — Трюдо

Заголовок трохи подебільному написан
Нема в Канаді стільки активів РФ , щоб доходи з них 5 млрд
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:03

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:А желающих служить много найдётся?
Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит?
Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?

Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.

Красиво излагаете.
Прямо душа радуется!
А как у вас с арифметикой?
Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:14

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не продовжувати переговори з рф, – The Times .

До речі, президент Франції вже прибув у Білий дім, Трамп його не зустрічав.

https://www.thetimes.com/uk/politics/ar ... -rm8lhmt08


Очманіти
Замість того щоб закликати до якнайшвидшого закінчення війни і гарантувати Україні членство в ЄС незалежно від умов перемир'я вони закликають до парагваю , який в кінці кінців відійде рфії

Брехня на брехні ...

До кого закликати до якнайшвидшого закінчення війни ? До України ?

Чи до Росії, якій насрати на ці заклики

Читаю і знову ... винні у війні - Європа, Стармер, Макрон, Байден, Україна, Зеленський

Про Путіна та Росію ні пари з вуст. Ні слова
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:23

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:А желающих служить много найдётся?
Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит?
Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?

Нет, не заканчиваем. За безопасность надо платить. Армия должна быть контрактной. Отдавайте хоть 90% своих доходов на обеспечение своей безопасности, а не требуйте, чтобы кто-то бесплатно рисковал своим здоровьем и жизнью ради Вас и Вашей семьи. И нам и Европе в целом придётся прийти к осознанию этого простого факта. Безумство, что кто-то может спокойно жить и говорить, что возраст не тот, а у детей пол не тот, поэтому кто-то должен пойти и обеспечить им безопасность, но платить за это мы не будем. Нет, отдавайте всё, что есть, если сами не можете или не хотите защищать свой дом. По крайней мере, это будет справедливо.

Красиво излагаете.
Прямо душа радуется!
А как у вас с арифметикой?
Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.


Пересичный должен платить или деньгами или временем в армии. Тогда постепенно появится понимание , ответственность
Безработный 39 летний воук освобожденный от армии, но политически гиперактивный это приговор государству
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:44

  ЛАД написав:Красиво излагаете.
Прямо душа радуется!
А как у вас с арифметикой?
Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.

Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 24 лют, 2025 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:45

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не продовжувати переговори з рф, – The Times .

До речі, президент Франції вже прибув у Білий дім, Трамп його не зустрічав.

https://www.thetimes.com/uk/politics/ar ... -rm8lhmt08


Очманіти
Замість того щоб закликати до якнайшвидшого закінчення війни і гарантувати Україні членство в ЄС незалежно від умов перемир'я вони закликають до парагваю , який в кінці кінців відійде рфії

А потім верне взад країни СЕВ. Хароший план
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:51

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Красиво излагаете.
Прямо душа радуется!
А как у вас с арифметикой?
Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.

Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы статистика и цифры очень обманчивы.

Розділіть ВПП на кількість душ, навіть якщо помилка буде в два рази, це досить мала цифра буде.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:56

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя и Господар Вельзевула версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.

  Wirująświatła написав:он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.

Лавров заявил о готовности Путина закончить войну, но при одном условии
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров. Он сказал, что РФ готова вести переговоры и с представителями Украины, и с представителями Европы, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию.

Но продолжать воевать хочет Европа ... не перепутайте ...

ты странный, путин хочет воевать, Европа не хочет, какой вариант всех устроит? Чтобы путин как можно дольше воевал в Украине.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим.
А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується :D , кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім.
У Криму у 2014 то вже були контрактники?
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