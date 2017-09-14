Додано: Пон 24 лют, 2025 19:54

АндрейМ написав: ЛАД написав: Красиво излагаете.

Прямо душа радуется!

А как у вас с арифметикой?

Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл. Красиво излагаете.Прямо душа радуется!А как у вас с арифметикой?Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.

Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы. Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы.

средней

Вопрос: "Каким образом это касается меня?", - не понял.Вы платить не должны?Украина, может, не так уж и бедна, как я представляю, но и не так богата, как, похоже, представляете себе вы.Я, конечно, понимаю, что здесь собрались люди, которые слабо представляют себе, как живёт семья их 4 человек (мать, отец и 2 детей) со средним доходом 30 тыс. в месяц и, тем более, как живёт пенсионер сопенсией 5,5 тыс. Кроме флая. Но попробуйте. И даже не буду уточнять, что медиана ещё ниже. И по зарплате, и по пенсии.И уж точно Украина беднее РФ. Хотя бы в силу вчетверо (или уже впятеро?) меньшей численности населения. Не буду даже вспоминать о нефти-газе.Тут смеются над Союзом, что были танки и не было туалетной бумаги, и рассказывают, как тогда бедно жили. Если мы поставим себе цель держать паритет по военной силе с РФ, то жизнь, которая была в Союзе, покажется раем. А все, кто мало-мальски способен работать, уедут на заработки на Запад, а потом всеми правдами и неправдами совсем туда переедут. Подавляющее большинство голосовало за независимость в 1991 в расчёте на лучшую жизнь. Нищая независимость мало кого прельстит.Вспомните о заробитчанстве до войны. Тут даже ветка отдельная была. После будет хуже.