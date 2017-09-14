ЛАД написав:Красиво излагаете. Прямо душа радуется! А как у вас с арифметикой? Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы.
Wirująświatła написав:то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя и Господар Вельзевула версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.
Wirująświatła написав:он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров. Он сказал, что РФ готова вести переговоры и с представителями Украины, и с представителями Европы, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию.
Но продолжать воевать хочет Европа ... не перепутайте ...
ты странный, путин хочет воевать, Европа не хочет, какой вариант всех устроит? Чтобы путин как можно дольше воевал в Украине.
Внимание вопрос, почему претензии к Европе ?
А к Путину претензий нет. Ведь это Путин хочет воевать и воюет
❗️Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.
Хай приймають до ЄС одразу після рпв, хоча б і з мінімальною квотою в європарламенті та експорту аграрки Тоді народу хоч якось можно буде зрозуміти для чого були втрати останніх 11 років
Хай.
Также президент Литвы призвал ускорить вступление Украины в Европейский союз и не исключать членства Украины в НАТО:
"Я предлагаю дату - 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым. И напоследок, Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. Членство в НАТО - это лучший, наиболее эффективный и долгосрочный вариант. Он должен оставаться на столе, чтобы усилить переговорную позицию Украины".
ЛАД написав:Это президент Литвы, который явно за Украину.
подвох в том что 1.01.2030 президентом Литвы может стать кто то другой, кто скажет что 2030 нереально давайте 2040. Это как брошу курить с понедельника. Ну и президентов Литвы там никто не слушает. Говорить они могут, а на что либо влиять - нет.
fox767676 написав:........... Пересичный должен платить или деньгами или временем в армии. Тогда постепенно появится понимание , ответственность Безработный 39 летний воук освобожденный от армии, но политически гиперактивный это приговор государству
Как по мне, то не или, а и - и деньгами, и временем в армии. Но вы, если не ошибаюсь, сами писали, что большую армию с хорошим вооружением Украина не потянет.
d44 написав:А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується , кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім. У Криму у 2014 то вже були контрактники?
По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
ЛАД написав:Красиво излагаете. Прямо душа радуется! А как у вас с арифметикой? Прикиньте, сколько может отдавать пересичный со своей зарплаты и Украина со своего бюджета. Чтобы вам было легче - в 2021 доходы госбюджета были 1,3 трлн. грн. сводного - 1,66 трлн.. номинальный ВВП - 5,5 трлн. грн или почти 200 млрд. долл.
Каким образом это касается меня? Да, иногда приходится выбирать что человеку важнее - поесть или не быть убитым. Хорошо, когда есть возможность и сытым быть и в безопасности жить, но у нас такой опции нет. Мы всё никак не можем прийти к консенсусу касательно того, кто же является «народом Украины», который должен по Конституции Украину защищать. Каждый кивает на кого-то другого. Поэтому есть один справедливый вариант - платить любые деньги тем, кто готов за эти деньги собой рисковать ради нас, если у каждого из нас есть причины не делать этого самим. Повторюсь, что и Европе придётся это осознать и значительно сократить социальные расходы для финансирования обороны. Не так уж Украина и бедна, как Вы представляете. В стране, где национальным спортом является избежание налогов и работа через ФОПы, статистика и цифры очень обманчивы.
Вопрос: "Каким образом это касается меня?", - не понял. Вы платить не должны? Украина, может, не так уж и бедна, как я представляю, но и не так богата, как, похоже, представляете себе вы. Я, конечно, понимаю, что здесь собрались люди, которые слабо представляют себе, как живёт семья их 4 человек (мать, отец и 2 детей) со средним доходом 30 тыс. в месяц и, тем более, как живёт пенсионер со средней пенсией 5,5 тыс. Кроме флая. Но попробуйте. И даже не буду уточнять, что медиана ещё ниже. И по зарплате, и по пенсии.
И уж точно Украина беднее РФ. Хотя бы в силу вчетверо (или уже впятеро?) меньшей численности населения. Не буду даже вспоминать о нефти-газе. Тут смеются над Союзом, что были танки и не было туалетной бумаги, и рассказывают, как тогда бедно жили. Если мы поставим себе цель держать паритет по военной силе с РФ, то жизнь, которая была в Союзе, покажется раем. А все, кто мало-мальски способен работать, уедут на заработки на Запад, а потом всеми правдами и неправдами совсем туда переедут. Подавляющее большинство голосовало за независимость в 1991 в расчёте на лучшую жизнь. Нищая независимость мало кого прельстит. Вспомните о заробитчанстве до войны. Тут даже ветка отдельная была. После будет хуже.