ЛАД написав:Это президент Литвы, который явно за Украину.
подвох в том что 1.01.2030 президентом Литвы может стать кто то другой, кто скажет что 2030 нереально давайте 2040. Это как брошу курить с понедельника. Ну и президентов Литвы там никто не слушает. Говорить они могут, а на что либо влиять - нет.
Так я это наоборот - к тому, что даже "лучшие друзья" не обещают приём сразу после рпв.
pesikot написав:Про Путіна та Росію ні пари з вуст. Ні слова
путлер не виноват, его надули и вынудили. Геополитический стерх дал маху.
Пессикот - беглый хороший русский из Ярославля. Он чисто в российской повестке живёт, у них там написать что во всем виноват путин это офигеть какая доблесть Но в Украине это как бы общее место Как в анекдоте про русского который посреди площади может кричать что Рейган козел)))
Публікації Дональда Дж. Трампа з His Truth Social @ @TrumpDailyPosts
Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон приєднався до мене в Овалі Офіс виступить на саміті G7. Збори скликали в Губернатор Канади Джастін Трюдо, нинішній голова G7, до визнати Третю річницю російсько-української війни — Яка ніколи б не почався, якби | був президентом. Кожен висловив своє мета побачити кінець війни, і | підкреслював важливість життєво важливого «Угода про критично важливі мінерали та рідкоземельні землі» між Сполученими Штатами та України, який, сподіваємося, буде підписаний дуже скоро! Ця угода, яка є «Економічне партнерство» забезпечить американському народу компенсацію Десятки мільярдів доларів і військова техніка, відправлені в Україну, поки також сприяючи зростанню економіки України, оскільки ця жорстока та жорстока війна добігає кінця. У той же час, Я веду серйозні дискусії з Президент Росії Володимир Путін щодо закінчення війни та також великі трансакції економічного розвитку, які відбудуться між США і Росією. Переговори йдуть дуже добре!
pesikot написав:Про Путіна та Росію ні пари з вуст. Ні слова
путлер не виноват, его надули и вынудили. Геополитический стерх дал маху.
Пессикот - беглый хороший русский из Ярославля. Он чисто в российской повестке живёт, у них там написать что во всем виноват путин это офигеть какая доблесть Но в Украине это как бы общее место Как в анекдоте про русского который посреди площади может кричать что Рейган козел)))
Ты написал анекдот и даже не понял его смысл ) Что не удивитиельно, ведь ты работаешь американские компании )
То как там с Путиным ? Чего выдавить из себя про Путина не можешь ? Почему про настоящего агрессора слова из себя не выдавишь ?