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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дожили, що в ООН США і жиди вже голосують разом з москалями і Еритреєю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 19:58

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Это президент Литвы, который явно за Украину.
подвох в том что 1.01.2030 президентом Литвы может стать кто то другой, кто скажет что 2030 нереально давайте 2040. Это как брошу курить с понедельника. Ну и президентов Литвы там никто не слушает. Говорить они могут, а на что либо влиять - нет.
Так я это наоборот - к тому, что даже "лучшие друзья" не обещают приём сразу после рпв.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Вот почему номерные такие нервные ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:19

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Про Путіна та Росію ні пари з вуст. Ні слова

путлер не виноват, его надули и вынудили. Геополитический стерх дал маху.

Пессикот - беглый хороший русский из Ярославля.
Он чисто в российской повестке живёт,
у них там написать что во всем виноват путин это офигеть какая доблесть
Но в Украине это как бы общее место
Как в анекдоте про русского который посреди площади может кричать что Рейган козел)))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:22

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Публікації Дональда Дж. Трампа з His Truth Social @
@TrumpDailyPosts

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«Угода про критично важливі мінерали та рідкоземельні землі» між Сполученими Штатами та України, який, сподіваємося, буде підписаний дуже скоро! Ця угода, яка є «Економічне партнерство» забезпечить американському народу компенсацію
Десятки мільярдів доларів і військова техніка, відправлені в Україну, поки
також сприяючи зростанню економіки України, оскільки ця жорстока та жорстока війна добігає кінця. У той же час, Я веду серйозні дискусії з Президент Росії Володимир Путін щодо закінчення війни та також великі трансакції економічного розвитку, які відбудуться між США і Росією. Переговори йдуть дуже добре!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:35

  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Про Путіна та Росію ні пари з вуст. Ні слова

путлер не виноват, его надули и вынудили. Геополитический стерх дал маху.

Пессикот - беглый хороший русский из Ярославля.
Он чисто в российской повестке живёт,
у них там написать что во всем виноват путин это офигеть какая доблесть
Но в Украине это как бы общее место
Как в анекдоте про русского который посреди площади может кричать что Рейган козел)))

Ты написал анекдот и даже не понял его смысл )
Что не удивитиельно, ведь ты работаешь американские компании )

То как там с Путиным ?
Чего выдавить из себя про Путина не можешь ?
Почему про настоящего агрессора слова из себя не выдавишь ?
pesikot
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