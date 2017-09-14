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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:15
Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи
93 країни ООН проголосували за резолюцію України на Генасамблеї. США та рф проголосували проти. Китай утримався.
Генасамблея ООН також прийняла проросійську резолюцію ініційовану США — за 89 країн, проти - 8 і утрималися - 70.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 24 лют, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:15
Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?
Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:17
Wirująświatła написав:
Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи
93 країни ООН проголосували за резолюцію України на Генасамблеї. США та рф проголосували проти. Китай утримався.
Генасамблея ООН також прийняла проросійську резолюцію ініційовану США — за 89 країн, проти - 8 і утрималися - 70.
Ничего не понял
Поддержали одну, а приняли противоположную ?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:19
fox767676 написав: Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?
Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые
500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:23
fox767676 написав: Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?
Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые
Одна бабка другой говорила что а кум знакомого в трамвае слышал,что намедни поцык 24 года перешел кордон в лютый мороз , заплатив 7 штук чисто за маршрут. Причем это была вторая попытка, при первой его поймали,от**здели и оштрафовали на чирик гривен,и за первую он тоже башлял 7.
А я на заборе читал что в 22 году за 5 вывозили на авто, пока прикордонныки стыдливо отворачивались.
К чему этот дорожай? Явно будет парагвай.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:27
fox767676 написав: Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?
Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые
Гарантии дадут и Трампа пошлють на хрен
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pesikot
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:28
pesikot написав:
То как там с Путиным ?
Чего выдавить из себя про Путина не можешь ?
Почему про настоящего агрессора слова из себя не выдавишь ?
У них про путлера, как про покойника или хорошее или ничего.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:29
Господар Вельзевула
Вы новость читали что рада взбунтовалась против Парагвая ? Не набрали голосов.
Скорее да чем нет :
2-3 недели и наш Тони Монтана станет плюшевым зайчиком
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:32
fox767676 написав:Господар Вельзевула
Вы новость читали что рада взбунтовалась против Парагвая ? Не набрали голосов.
Скорее да чем нет :
2-3 недели и наш Тони Монтана станет плюшевым зайчиком
Пардон, я ее не понял,текст по дебильному написан. Точнее я так понял,что Рада отменила выборы после РПВ, обнулив Зеленского. Не так?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:36
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:Господар Вельзевула
Вы новость читали что рада взбунтовалась против Парагвая ? Не набрали голосов.
Скорее да чем нет :
2-3 недели и наш Тони Монтана станет плюшевым зайчиком
Пардон, я ее не понял,текст по дебильному написан. Точнее я так понял,что Рада отменила выборы после РПВ, обнулив Зеленского. Не так?
Ну типа спасать демократию через безвременную военную диктатуру оказалось не вариант. По идее это должен был конституционный суд решать, но с ним уже многолетняя напряжёнка, да и вряд-ли вообще это конституционно. А тут и Рада отморозилась, есть там еще люди , секут в законах
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