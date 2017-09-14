RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1288412885128861288712888>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:15

мир треснул пополам.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи

93 країни ООН проголосували за резолюцію України на Генасамблеї. США та рф проголосували проти. Китай утримався.

Генасамблея ООН також прийняла проросійську резолюцію ініційовану США — за 89 країн, проти - 8 і утрималися - 70.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28424
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:15

  Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?


Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые
fox767676
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:17

  Wirująświatła написав:
Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи

93 країни ООН проголосували за резолюцію України на Генасамблеї. США та рф проголосували проти. Китай утримався.

Генасамблея ООН також прийняла проросійську резолюцію ініційовану США — за 89 країн, проти - 8 і утрималися - 70.


Ничего не понял
Поддержали одну, а приняли противоположную ?
fox767676
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:19

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?


Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые


500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина
Xenon
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:23

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?


Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые


Одна бабка другой говорила что а кум знакомого в трамвае слышал,что намедни поцык 24 года перешел кордон в лютый мороз , заплатив 7 штук чисто за маршрут. Причем это была вторая попытка, при первой его поймали,от**здели и оштрафовали на чирик гривен,и за первую он тоже башлял 7.
А я на заборе читал что в 22 году за 5 вывозили на авто, пока прикордонныки стыдливо отворачивались.
К чему этот дорожай? Явно будет парагвай.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:27

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?


Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые

Гарантии дадут и Трампа пошлють на хрен
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10791
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:28

  pesikot написав:
То как там с Путиным ?
Чего выдавить из себя про Путина не можешь ?
Почему про настоящего агрессора слова из себя не выдавишь ?

У них про путлера, как про покойника или хорошее или ничего.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:29

Господар Вельзевула

Вы новость читали что рада взбунтовалась против Парагвая ? Не набрали голосов.
Скорее да чем нет :
2-3 недели и наш Тони Монтана станет плюшевым зайчиком
fox767676
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:32

  fox767676 написав:Господар Вельзевула

Вы новость читали что рада взбунтовалась против Парагвая ? Не набрали голосов.
Скорее да чем нет :
2-3 недели и наш Тони Монтана станет плюшевым зайчиком


Пардон, я ее не понял,текст по дебильному написан. Точнее я так понял,что Рада отменила выборы после РПВ, обнулив Зеленского. Не так?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:36

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Господар Вельзевула

Вы новость читали что рада взбунтовалась против Парагвая ? Не набрали голосов.
Скорее да чем нет :
2-3 недели и наш Тони Монтана станет плюшевым зайчиком


Пардон, я ее не понял,текст по дебильному написан. Точнее я так понял,что Рада отменила выборы после РПВ, обнулив Зеленского. Не так?


Ну типа спасать демократию через безвременную военную диктатуру оказалось не вариант. По идее это должен был конституционный суд решать, но с ним уже многолетняя напряжёнка, да и вряд-ли вообще это конституционно. А тут и Рада отморозилась, есть там еще люди , секут в законах
fox767676
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1288412885128861288712888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88069
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2565)
24.02.2025 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.