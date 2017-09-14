fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59 Это шаги люцифера, это стук его железных копыт Макароша уж шелковый Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана
Борюсик давно за Трампа топит. Там Стармер,но меня больше воинствующая Германия напрягает и кодло тварей,в открытую говорящих что война в Украине для мира лучше чем перемирие. Дай бог нам отбиться, а им в свою очередь подержать оборону, я уж бумажного журавлика склею и в помощь отправлю. спасибо за поддержку, Фокс, а то я уже пишов мотузку шукать. И мыло.
fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59 Это шаги люцифера, это стук его железных копыт Макароша уж шелковый Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана
Борюсик давно за Трампа топит. Там Стармер,но меня больше воинствующая Германия напрягает и кодло тварей,в открытую говорящих что война в Украине для мира лучше чем перемирие.
За Германию я спокоен, она энергодефицитная. Разрешат ей газ с Востока, помогут атомную энергетику восстановить (врядли немцы полностью компетентны). В Италии трамписты, в Чехии просто хорошие люди. Остальные мелоь пузатая, получат указания через посольства.
спасибо за поддержку, Фокс, а то я уже пишов мотузку шукать. И мыло.
"мы пенсионеры должны поддерживать друг друга" прочитал первый раз эту фразу пару месяцев назад в фейсбуке в слезливой истории про бездомного старого котика Запомнил. И в тот же день вечером посмотрел фильм Хранители 2009. И там тоже былаэта фраза. Пипец знаки. А фильм сильный, вовсе не супергеройский, а социальный и многие сегодняшние процессы там предсказаны