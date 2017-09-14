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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12885128861288712888>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:40

alex_dvornichenko

Вы клон помойного пса, шарить его тупые выпады тем у кого он(ты) забанен
Ты малорос из Ярославля, уехал по бытовухе, корчишь из себя политческого
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:41

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:
То как там с Путиным ?
Чего выдавить из себя про Путина не можешь ?
Почему про настоящего агрессора слова из себя не выдавишь ?

У них про путлера, как про покойника или хорошее или ничего.

Ну то да, у них же Путин давно в холодильнике лежит
Как Ленин в Мавзолее
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:46

  fox767676 написав:alex_dvornichenko

Вы клон помойного пса, шарить его тупые выпады тем у кого он(ты) забанен
Ты малорос из Ярославля, уехал по бытовухе, корчишь из себя политческого

Зацикливание пациента на Ярославль только подтвержает его настоящее место жительства

А уж термин "малорос", выдаёт в пациенте великороссийского шовиниста
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:57

Математика бусифікації.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:59

путин сказал мне, что он не имеет проблем с размещением европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения, — Трамп

Мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, — Макрон

Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву, — Макрон

Украина должна присоединиться к переговорам о прекращении войны, - Макрон.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:05

вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?

Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59
Это шаги люцифера, это стук его железных копыт :mrgreen:
Макароша уж шелковый
Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:18

  fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?

Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59
Это шаги люцифера, это стук его железных копыт :mrgreen:
Макароша уж шелковый
Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана


Борюсик давно за Трампа топит. Там Стармер,но меня больше воинствующая Германия напрягает и кодло тварей,в открытую говорящих что война в Украине для мира лучше чем перемирие.
Дай бог нам отбиться, а им в свою очередь подержать оборону, я уж бумажного журавлика склею и в помощь отправлю.
спасибо за поддержку, Фокс, а то я уже пишов мотузку шукать. И мыло.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:18

  fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?

Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59
Это шаги люцифера, это стук его железных копыт :mrgreen:
Макароша уж шелковый
Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана


в раде снова зарегестрировали постановление которое должно подтвердить поддержку Зеленского парламентом
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:27

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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:30

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?

Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59
Это шаги люцифера, это стук его железных копыт :mrgreen:
Макароша уж шелковый
Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана


Борюсик давно за Трампа топит. Там Стармер,но меня больше воинствующая Германия напрягает и кодло тварей,в открытую говорящих что война в Украине для мира лучше чем перемирие.

За Германию я спокоен, она энергодефицитная. Разрешат ей газ с Востока, помогут атомную энергетику восстановить (врядли немцы полностью компетентны).
В Италии трамписты, в Чехии просто хорошие люди. Остальные мелоь пузатая, получат указания через посольства.
спасибо за поддержку, Фокс, а то я уже пишов мотузку шукать. И мыло.

"мы пенсионеры должны поддерживать друг друга"
прочитал первый раз эту фразу пару месяцев назад в фейсбуке в слезливой истории про бездомного старого котика
Запомнил.
И в тот же день вечером посмотрел фильм Хранители 2009. И там тоже былаэта фраза. Пипец знаки. А фильм сильный, вовсе не супергеройский, а социальный и многие сегодняшние процессы там предсказаны
fox767676
 
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