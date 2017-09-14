Трамп () на брифинге с Макроном:▪️Мы близки к соглашению по ресурсной сделке. Мы вернём свои деньги со временем, но я думаю, что это очень прибыльно и для украинской экономики, и для их страны.▪️[Будет ли ресурсная сделка включать гарантии безопасности для Украины?] Европа обеспечит, чтобы ничего не случилось, и я не думаю, что это будет большой проблемой.▪️[Правда ли, что США сворачивает военную базу в Греции по запросу Турции и России? Это возможно?] Марко? [Отвечает Рубио] Нет. Нет.▪️[Как вы ответите тем, кто считает, что вы бросаете Украину и жертвуете её безопасностью за счёт сделки с Путиным?] Мы помогаем Украине как никто никогда не помогал. Если бы я не стал президентом, Украина не была бы в том положении, чтобы даже подумать о мире.▪️[Будет ли у миротворческой миссии поддержка со стороны американских военных?] Я думаю, что будет некоторый вид поддержки, хотя европейским странам, которые будут вовлечены, не то чтобы будет нужно много поддержки.▪️[Будет ли встреча с Зеленским?] Я встречусь с Зеленским, может быть он приедет на этой неделе или на следующей, чтобы подписать ресурсную сделку, что было бы хорошо, я бы хотел с ним встретиться, мы бы встретились в Овальном кабинете.▪️В какой-то момент я встречусь с Путиным. Не знаю, когда. Мы разговариваем, прорабатываем это. <...> Конечно, если всё решится, то я поеду. И он поедет сюда. [Это может быть 9 мая на Красной площади?] Не знаю насчёт 9 мая, это слишком рано. Поеду, когда придёт время.▪️[Вы назвали Зеленского диктатором, можете ли вы применить те же слова к Путину?] Я не использую эти слова просто так, посмотрим, как всё сработает. У нас есть шанс очень хорошего соглашения, в том числе для Европы и Украины.▪️Мы собираемся заключать сделки по экономическому развитию с Россией, у них есть много вещей, которые мы хотим. Посмотрим, насколько это будет плодотворно, но мы бы хотели, чтобы это было возможно, у России очень много полезных ископаемых.▪️[Как бы вы объяснили выступление США против резолюции в ООН, которую предложила Украина?] Я бы не хотел это объяснять сейчас, кажется, здесь всё говорит само за себя.▪️[Когда, как вы считаете, закончится война?] Скоро. В течение недель, если мы будем разумными. А если не будем - мы продолжим терять молодых красивых людей, которые не должны умирать.▪️[Российское правительство заявило, что не хочет прекращения огня, нет ли у вас чувства, что они не ведут переговоры добросовестно?] Нет, я думаю, в какой-то момент они согласятся на это, они тоже этого бы хотели.▪️[Должна ли Украина отдать часть своей территории?] Посмотрим, это переговоры, которые только начались. Идут бои, много территорий было захвачено, посмотрим, это будет частью переговоров.▪️[Сможет Украина вернуть территории, которые она потеряла?] Это не так просто сделать, не так ли? Не так просто. Можно ли вернуть земли, которые они потеряли... Я бы сказал... Да, может быть. Некоторые. Я надеюсь. Но это непросто сделать.▪️[Как вы убедите Путина принять миротворческие силы на территории Украины?] Он примет это. Я спрашивал у него. Он не собирается больше воевать, он не против. Я задавал ему конкретный вопрос об этом - у него нет с этим проблем.▪️[Не должна ли Россия компенсировать убытки, ведь она агрессор?] Мы ведём переговоры, всё на столе, и земли, и всё остальное.Макрон:▪️[Поддерживаете ли вы, что США нужно компенсировать (их потраченные на Украину деньги)?] Я думаю, что вначале нужно Украине компенсировать, так как они те, кто потерял многих людей и подвергся разрушениям. Это должно быть компенсировано не Украиной, а Россией, потому что они - агрессор.И на видео - момент, где Макрон перебил Трампа, чтобы рассказать, что на самом деле Европа не получает от Украины компенсаций за вложенные в неё средства. Правда, это не сработало, Трамп всё равно в конце сказал, что Европе всё компенсировалось, а Америке - нет, но теперь Америка тоже будет получать компенсации.