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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12886128871288812889>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:14

  Wirująświatła написав:
  Wirująświatła написав:Путин никак не комментирует что "стороны близки к перемирию" очевидно это фантазии трампа
вот и прокомментировал. переговоры оказывается еще не начинались.


Но дуют они с Трампом в одну дудку.
Не возражает о государственности-хороший ход.
В моей иерархии я вижу так-Си молчит-он первый.
хуйло мало и сдержанно говорит-он второй.
Трамп говорит много и угрожающе-ранг ниже,выходит.
Кто-то там в самом низу верещит, я хз даже кто это,но голос мерзкий и неприятный.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:18

  Господар Вельзевула написав:Не возражает о государственности-хороший ход.
за 2 дня 300+ шахедов а потом
❕ росія і США якнайшвидше хочуть досягти миру в Україні, а Зеленський цьому заважає, — путін
это или биполярочка, либо выступает с речью "добрый путин", а командует сво - злой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:18

  fox767676 написав:я забанил холяву и нет в моем сердце более злобы к оглашенным
молимся о мире и в небе, и в наших сердцах
возлюбим врагов, пока хотя бы внутриукраинских-политических
я отлично понимаю Ваши чувства, Бетон


Я никого не баню. Это просто ники.Я нажму кнопку- и они умрут в моей вселенной навсегда.Бетона поддерживаю. Духовно я с тобой,Бетон.
О врагах молимся. Пусть они сто лет живут и еще двести рачки ползают,как мой дед говорил.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:20

  Wirująświatła написав: это или биполярочка, либо выступает с речью "добрый путин", а командует сво - злой.


Провоцируете?
Я бы (если бы против москалей,естественно)стирал в пыль и говорил,пока царька (хуйла) на вороных не прокатите-не остановлюсь..
так всегда было,историю читайте.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:23

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:я забанил холяву и нет в моем сердце более злобы к оглашенным
молимся о мире и в небе, и в наших сердцах
возлюбим врагов, пока хотя бы внутриукраинских-политических
я отлично понимаю Ваши чувства, Бетон


Я никого не баню. Это просто ники.Я нажму кнопку- и они умрут в моей вселенной навсегда.Бетона поддерживаю. Духовно я с тобой,Бетон.
О врагах молимся. Пусть они сто лет живут и еще двести рачки ползают,как мой дед говорил.

воно помітно - повний розлад психіки в обох :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:32

Трамп (https://www.youtube.com/watch?v=CEJ-n-ROpAM) на брифинге с Макроном:

▪️Мы близки к соглашению по ресурсной сделке. Мы вернём свои деньги со временем, но я думаю, что это очень прибыльно и для украинской экономики, и для их страны.

▪️[Будет ли ресурсная сделка включать гарантии безопасности для Украины?] Европа обеспечит, чтобы ничего не случилось, и я не думаю, что это будет большой проблемой.

▪️[Правда ли, что США сворачивает военную базу в Греции по запросу Турции и России? Это возможно?] Марко? [Отвечает Рубио] Нет. Нет.

▪️[Как вы ответите тем, кто считает, что вы бросаете Украину и жертвуете её безопасностью за счёт сделки с Путиным?] Мы помогаем Украине как никто никогда не помогал. Если бы я не стал президентом, Украина не была бы в том положении, чтобы даже подумать о мире.

▪️[Будет ли у миротворческой миссии поддержка со стороны американских военных?] Я думаю, что будет некоторый вид поддержки, хотя европейским странам, которые будут вовлечены, не то чтобы будет нужно много поддержки.

▪️[Будет ли встреча с Зеленским?] Я встречусь с Зеленским, может быть он приедет на этой неделе или на следующей, чтобы подписать ресурсную сделку, что было бы хорошо, я бы хотел с ним встретиться, мы бы встретились в Овальном кабинете.

▪️В какой-то момент я встречусь с Путиным. Не знаю, когда. Мы разговариваем, прорабатываем это. <...> Конечно, если всё решится, то я поеду. И он поедет сюда. [Это может быть 9 мая на Красной площади?] Не знаю насчёт 9 мая, это слишком рано. Поеду, когда придёт время.

▪️[Вы назвали Зеленского диктатором, можете ли вы применить те же слова к Путину?] Я не использую эти слова просто так, посмотрим, как всё сработает. У нас есть шанс очень хорошего соглашения, в том числе для Европы и Украины.

▪️Мы собираемся заключать сделки по экономическому развитию с Россией, у них есть много вещей, которые мы хотим. Посмотрим, насколько это будет плодотворно, но мы бы хотели, чтобы это было возможно, у России очень много полезных ископаемых.

▪️[Как бы вы объяснили выступление США против резолюции в ООН, которую предложила Украина?] Я бы не хотел это объяснять сейчас, кажется, здесь всё говорит само за себя.

▪️[Когда, как вы считаете, закончится война?] Скоро. В течение недель, если мы будем разумными. А если не будем - мы продолжим терять молодых красивых людей, которые не должны умирать.

▪️[Российское правительство заявило, что не хочет прекращения огня, нет ли у вас чувства, что они не ведут переговоры добросовестно?] Нет, я думаю, в какой-то момент они согласятся на это, они тоже этого бы хотели.

▪️[Должна ли Украина отдать часть своей территории?] Посмотрим, это переговоры, которые только начались. Идут бои, много территорий было захвачено, посмотрим, это будет частью переговоров.

▪️[Сможет Украина вернуть территории, которые она потеряла?] Это не так просто сделать, не так ли? Не так просто. Можно ли вернуть земли, которые они потеряли... Я бы сказал... Да, может быть. Некоторые. Я надеюсь. Но это непросто сделать.

▪️[Как вы убедите Путина принять миротворческие силы на территории Украины?] Он примет это. Я спрашивал у него. Он не собирается больше воевать, он не против. Я задавал ему конкретный вопрос об этом - у него нет с этим проблем.

▪️[Не должна ли Россия компенсировать убытки, ведь она агрессор?] Мы ведём переговоры, всё на столе, и земли, и всё остальное.

Макрон:

▪️[Поддерживаете ли вы, что США нужно компенсировать (их потраченные на Украину деньги)?] Я думаю, что вначале нужно Украине компенсировать, так как они те, кто потерял многих людей и подвергся разрушениям. Это должно быть компенсировано не Украиной, а Россией, потому что они - агрессор.

И на видео - момент, где Макрон перебил Трампа, чтобы рассказать, что на самом деле Европа не получает от Украины компенсаций за вложенные в неё средства. Правда, это не сработало, Трамп всё равно в конце сказал, что Европе всё компенсировалось, а Америке - нет, но теперь Америка тоже будет получать компенсации.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:47

Як всі, то всі!©(або - як ніхто, тоді ніхто!)

Я не розумію, чому тут виникають дискусії з дописами АндріяМ?
Що в його дописах "не так"?

Я ж теж про це пишу, тільки це все зводжу до однієї своєї фрази: "як всі, то всі"!©
  АндрейМ написав:По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:50

  Успіх написав:Я ж теж про це пишу, тільки це все зводжу до однієї своєї фрази: "як всі, то всі"!


Мне больше нравится фраза- "якщо не ми,то не ми".
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 00:40

  Xenon написав:
  fox767676 написав:----------------------------
Wirująświatła
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин?
----------------------------
Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые


500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина
Проблема не в численности населения, а в ЯО.
Уже 70 лет боялись именно ядерной войны и рассчитывали именно на это. А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:08

  холява написав:в раде снова зарегестрировали постановление которое должно подтвердить поддержку Зеленского парламентом

ВРУ уже КСУ?
flyman
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