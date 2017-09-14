Wirująświatła написав:Путин никак не комментирует что "стороны близки к перемирию" очевидно это фантазии трампа
вот и прокомментировал. переговоры оказывается еще не начинались.
Но дуют они с Трампом в одну дудку. Не возражает о государственности-хороший ход. В моей иерархии я вижу так-Си молчит-он первый. хуйло мало и сдержанно говорит-он второй. Трамп говорит много и угрожающе-ранг ниже,выходит. Кто-то там в самом низу верещит, я хз даже кто это,но голос мерзкий и неприятный.
fox767676 написав:я забанил холяву и нет в моем сердце более злобы к оглашенным молимся о мире и в небе, и в наших сердцах возлюбим врагов, пока хотя бы внутриукраинских-политических я отлично понимаю Ваши чувства, Бетон
Я никого не баню. Это просто ники.Я нажму кнопку- и они умрут в моей вселенной навсегда.Бетона поддерживаю. Духовно я с тобой,Бетон. О врагах молимся. Пусть они сто лет живут и еще двести рачки ползают,как мой дед говорил.
fox767676 написав:я забанил холяву и нет в моем сердце более злобы к оглашенным молимся о мире и в небе, и в наших сердцах возлюбим врагов, пока хотя бы внутриукраинских-политических я отлично понимаю Ваши чувства, Бетон
Я никого не баню. Это просто ники.Я нажму кнопку- и они умрут в моей вселенной навсегда.Бетона поддерживаю. Духовно я с тобой,Бетон. О врагах молимся. Пусть они сто лет живут и еще двести рачки ползают,как мой дед говорил.
▪️Мы близки к соглашению по ресурсной сделке. Мы вернём свои деньги со временем, но я думаю, что это очень прибыльно и для украинской экономики, и для их страны.
▪️[Будет ли ресурсная сделка включать гарантии безопасности для Украины?] Европа обеспечит, чтобы ничего не случилось, и я не думаю, что это будет большой проблемой.
▪️[Правда ли, что США сворачивает военную базу в Греции по запросу Турции и России? Это возможно?] Марко? [Отвечает Рубио] Нет. Нет.
▪️[Как вы ответите тем, кто считает, что вы бросаете Украину и жертвуете её безопасностью за счёт сделки с Путиным?] Мы помогаем Украине как никто никогда не помогал. Если бы я не стал президентом, Украина не была бы в том положении, чтобы даже подумать о мире.
▪️[Будет ли у миротворческой миссии поддержка со стороны американских военных?] Я думаю, что будет некоторый вид поддержки, хотя европейским странам, которые будут вовлечены, не то чтобы будет нужно много поддержки.
▪️[Будет ли встреча с Зеленским?] Я встречусь с Зеленским, может быть он приедет на этой неделе или на следующей, чтобы подписать ресурсную сделку, что было бы хорошо, я бы хотел с ним встретиться, мы бы встретились в Овальном кабинете.
▪️В какой-то момент я встречусь с Путиным. Не знаю, когда. Мы разговариваем, прорабатываем это. <...> Конечно, если всё решится, то я поеду. И он поедет сюда. [Это может быть 9 мая на Красной площади?] Не знаю насчёт 9 мая, это слишком рано. Поеду, когда придёт время.
▪️[Вы назвали Зеленского диктатором, можете ли вы применить те же слова к Путину?] Я не использую эти слова просто так, посмотрим, как всё сработает. У нас есть шанс очень хорошего соглашения, в том числе для Европы и Украины.
▪️Мы собираемся заключать сделки по экономическому развитию с Россией, у них есть много вещей, которые мы хотим. Посмотрим, насколько это будет плодотворно, но мы бы хотели, чтобы это было возможно, у России очень много полезных ископаемых.
▪️[Как бы вы объяснили выступление США против резолюции в ООН, которую предложила Украина?] Я бы не хотел это объяснять сейчас, кажется, здесь всё говорит само за себя.
▪️[Когда, как вы считаете, закончится война?] Скоро. В течение недель, если мы будем разумными. А если не будем - мы продолжим терять молодых красивых людей, которые не должны умирать.
▪️[Российское правительство заявило, что не хочет прекращения огня, нет ли у вас чувства, что они не ведут переговоры добросовестно?] Нет, я думаю, в какой-то момент они согласятся на это, они тоже этого бы хотели.
▪️[Должна ли Украина отдать часть своей территории?] Посмотрим, это переговоры, которые только начались. Идут бои, много территорий было захвачено, посмотрим, это будет частью переговоров.
▪️[Сможет Украина вернуть территории, которые она потеряла?] Это не так просто сделать, не так ли? Не так просто. Можно ли вернуть земли, которые они потеряли... Я бы сказал... Да, может быть. Некоторые. Я надеюсь. Но это непросто сделать.
▪️[Как вы убедите Путина принять миротворческие силы на территории Украины?] Он примет это. Я спрашивал у него. Он не собирается больше воевать, он не против. Я задавал ему конкретный вопрос об этом - у него нет с этим проблем.
▪️[Не должна ли Россия компенсировать убытки, ведь она агрессор?] Мы ведём переговоры, всё на столе, и земли, и всё остальное.
Макрон:
▪️[Поддерживаете ли вы, что США нужно компенсировать (их потраченные на Украину деньги)?] Я думаю, что вначале нужно Украине компенсировать, так как они те, кто потерял многих людей и подвергся разрушениям. Это должно быть компенсировано не Украиной, а Россией, потому что они - агрессор.
И на видео - момент, где Макрон перебил Трампа, чтобы рассказать, что на самом деле Европа не получает от Украины компенсаций за вложенные в неё средства. Правда, это не сработало, Трамп всё равно в конце сказал, что Европе всё компенсировалось, а Америке - нет, но теперь Америка тоже будет получать компенсации.
АндрейМ написав:По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння.Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим.Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
Ми готові надати Україні гарантії безпеки, — Макрон.
«Я сподіваюся, що Зеленський прийде в Овальний кабінет підписувати угоду про мир», — Трамп
А путин? ---------------------------- Вот видите при бидоне европейцы морозились давать гарантии безопасности, типа пока не уничтожите рашку нашими 100 танками и 10 самолётами , ничего нельзя гарантировать . А при Трампе как шелковые
500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина
Проблема не в численности населения, а в ЯО. Уже 70 лет боялись именно ядерной войны и рассчитывали именно на это. А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.