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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 01:30
ЛАД написав:
[. А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.
Если не дай Бог начнется ядерная война, то (сколько там у раши боеголовок? Около 7 тыщ?), сомневаюсь что они успеют отстрелять даже 5%
За 3 года войны, по Украине было выпущено 6000 ракет .
В ядерной войне будет стоять вопрос не в количестве, а в точности и в ПВО
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Xenon
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Додано: Вів 25 лют, 2025 01:56
Успіх написав:
Я не розумію, чому тут виникають дискусії з дописами АндріяМ?
Що в його дописах "не так"?
Я ж теж про це пишу, тільки це все зводжу до однієї своєї фрази: "як всі, то всі"!©
АндрейМ написав:
По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх.
Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян.
Це - ненормально.
Успіх, не притворяйтесь.
Как раз с выделенным не спорят.
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ЛАД
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Додано: Вів 25 лют, 2025 02:29
Xenon написав:
500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина
Это красивая манипуляция - нет никакой 500 миллионной Европы, есть разные страны временно объединенные какими-то общими целями. Как придет время их солдатам умирать так сразу время общих целей и закончится, начнется каждый сам за себя, собственно уже началось. Империя достигла пика своего роста, ну наивно думать что греки с финнами найдут общий язык, проходили же уже это "узбеков и латышей сплотила русь", надолго не сработало.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 02:58
Xenon написав: ЛАД написав:
[. А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.
Если не дай Бог начнется ядерная война, то (сколько там у раши боеголовок? Около 7 тыщ?), сомневаюсь что они успеют отстрелять даже 5%
За 3 года войны, по Украине было выпущено 6000 ракет .
В ядерной войне будет стоять вопрос не в количестве, а в точности и в ПВО
Стратегических ракет раза в 2-3 меньше.
И это совсем другие ракеты и пусковые установки. Поэтому не стоит сравнивать с этими 6000.
При мощности в сотни килотонн высокая точность не так уж важна.
Эти ракеты баллистические, ПВО с ними справляется плохо (или, скорее, очень плохо). Это подтверждает опыт нашей войны. Когда-то Рейган начинал программу "Звёздных войн" для борьбы с стратегическими ракетами. Насколько знаю, она закончилась ничем. Правда, давно не интересовался.
Так что вопрос именно в количестве.
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