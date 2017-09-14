RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12886128871288812889

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:30

  ЛАД написав:[. А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.

Если не дай Бог начнется ядерная война, то (сколько там у раши боеголовок? Около 7 тыщ?), сомневаюсь что они успеют отстрелять даже 5%
За 3 года войны, по Украине было выпущено 6000 ракет .
В ядерной войне будет стоять вопрос не в количестве, а в точности и в ПВО
Xenon
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:56

  Успіх написав:Я не розумію, чому тут виникають дискусії з дописами АндріяМ?
Що в його дописах "не так"?

Я ж теж про це пишу, тільки це все зводжу до однієї своєї фрази: "як всі, то всі"!©
  АндрейМ написав:По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.

Успіх, не притворяйтесь.
Как раз с выделенным не спорят.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 02:29

  Xenon написав:500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина


Это красивая манипуляция - нет никакой 500 миллионной Европы, есть разные страны временно объединенные какими-то общими целями. Как придет время их солдатам умирать так сразу время общих целей и закончится, начнется каждый сам за себя, собственно уже началось. Империя достигла пика своего роста, ну наивно думать что греки с финнами найдут общий язык, проходили же уже это "узбеков и латышей сплотила русь", надолго не сработало.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 02:58

  Xenon написав:
  ЛАД написав:[. А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.

Если не дай Бог начнется ядерная война, то (сколько там у раши боеголовок? Около 7 тыщ?), сомневаюсь что они успеют отстрелять даже 5%
За 3 года войны, по Украине было выпущено 6000 ракет .
В ядерной войне будет стоять вопрос не в количестве, а в точности и в ПВО

Стратегических ракет раза в 2-3 меньше.
И это совсем другие ракеты и пусковые установки. Поэтому не стоит сравнивать с этими 6000.
При мощности в сотни килотонн высокая точность не так уж важна.
Эти ракеты баллистические, ПВО с ними справляется плохо (или, скорее, очень плохо). Это подтверждает опыт нашей войны. Когда-то Рейган начинал программу "Звёздных войн" для борьбы с стратегическими ракетами. Насколько знаю, она закончилась ничем. Правда, давно не интересовался.
Так что вопрос именно в количестве.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 04:49

  Дюрі-бачі написав:Дожили, що в ООН США і жиди вже голосують разом з москалями і Еритреєю.

Хіба євреї раніше нас підтримували? Ладно зараз в них своя війна, но наша почалась раніше. Були поставки зброї чи боєприпасів з ізраелю?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12886128871288812889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7634)
25.02.2025 03:01
МТБ Банк (278)
24.02.2025 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.