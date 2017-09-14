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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 01:56
Успіх написав:
Я не розумію, чому тут виникають дискусії з дописами АндріяМ?
Що в його дописах "не так"?
Я ж теж про це пишу, тільки це все зводжу до однієї своєї фрази: "як всі, то всі"!©
АндрейМ написав:
По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх.
Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян.
Це - ненормально.
Успіх, не притворяйтесь.
Как раз с выделенным не спорят.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 02:29
Xenon написав:
500 милионная Европа надеялась что ее защитит 300 милионные США от 140 милионной раши, которую сдерживает 3 года 30 милионная Украина
Это красивая манипуляция - нет никакой 500 миллионной Европы, есть разные страны временно объединенные какими-то общими целями. Как придет время их солдатам умирать так сразу время общих целей и закончится, начнется каждый сам за себя, собственно уже началось. Империя достигла пика своего роста, ну наивно думать что греки с финнами найдут общий язык, проходили же уже это "узбеков и латышей сплотила русь", надолго не сработало.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 04:49
Дюрі-бачі написав:
Дожили, що в ООН США і жиди вже голосують разом з москалями і Еритреєю.
Хіба євреї раніше нас підтримували? Ладно зараз в них своя війна, но наша почалась раніше. Були поставки зброї чи боєприпасів з ізраелю?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 07:47
На що москва готова піти для завершення війни в Україні – стане темою майбутніх переговорів між рф і США, заявив держсекретар Рубіо.
В інтерв'ю порталу Breitbart News він наголосив, що те саме питання необхідно поставити Києву.
т.е. переговоры ещё даже не начинались. Даже американцы это подтверждают. Но при этом
Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель, - Трамп
Передайте Трампу война бы давно закончилась, если бы не аппетиты Путина, которые он прикрутить не желает.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 25 лют, 2025 07:52
Wirująświatła написав:
На що москва готова піти для завершення війни в Україні – стане темою майбутніх переговорів між рф і США, заявив держсекретар Рубіо.
В інтерв'ю порталу Breitbart News він наголосив, що те саме питання необхідно поставити Києву.
т.е. переговоры ещё даже не начинались. Даже американцы это подтверждают. Но при этом
Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель, - Трамп
Может закончиться - достаточно осторожное выражение.
Может закончится, а может и не закончится. А предъявить нечего.
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Сибарит
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Додано: Вів 25 лют, 2025 08:05
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель, - Трамп
Может закончиться - достаточно осторожное выражение.
Может закончится, а может и не закончится. А предъявить нечего.
Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
Хоча і Макрон вторить:
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Додано: Вів 25 лют, 2025 08:25
Сибарит написав:
Может закончиться - достаточно осторожное выражение.
Может закончится, а может и не закончится. А предъявить нечего.
это гордону предьявить нечего, у президента США в кармане информация от разведки, переговорщиков, лично от путина. Если всё это он не способен сложить в обоснованный прогноз - он деградант или лжец. Сигналы которые подаёт путин - он не против воевать и не хочет иметь дел с Зеленским.
Ой+ написав:
Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
3ю ночь идет аттака.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 08:29
Ой+ написав:
Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
а які ознаки? перед завершенням 2ї світової американці киенули атомнні бомби на міста японії.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 08:32
Banderlog написав: Ой+ написав:
Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
а які ознаки? перед завершенням 2ї світової американці киенули атомнні бомби на міста японії.
до берлина советские и американские войска не дошли? ничего не предвещало, скинули бомбы на Японию и бац война резко закончилась.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 09:25
Banderlog написав: Ой+ написав:
Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
а які ознаки? перед завершенням 2ї світової американці киенули атомнні бомби на міста японії.
Ну якщо ми маємо отримати японський сценарій завершення війни, то все нормально.
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