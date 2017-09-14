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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12887128881288912890

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:29

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
а які ознаки? перед завершенням 2ї світової американці киенули атомнні бомби на міста японії.

і не тільки Дрезден "простими"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:36

Експорт викопного палива з Росії приніс 253,8 мільярда доларів доходу у третій рік її війни проти України, причому частина прибутку надходила непрямо з західних країн, попри санкції.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на дані компанії Kpler, яка аналізує світові ринки.

З початку великої війни у 2022 році Росія загалом отримала 847 мільярдів євро доходу від продажу викопного палива.

Ця сума також більша за 211 мільярдів доларів, які, за оцінками Пентагону, Росія витратила на війну з 2022 по 2024 рік.

У березні 2022 року експрезидент США Джо Байден оголосив про заборону на постачання російської нафти до США, а у січні 2025 року запровадив санкції проти російських нафтових проєктів.

Однак багато країн не запроваджували санкцій проти Росії. У звіті зазначається, що частина російських нафтопродуктів потрапляла на Захід через треті країни, зокрема Китай, Індію та Туреччину.

Зокрема, країни G7 у третьому році війни імпортували 18 мільярдів євро нафтопродуктів із шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. За оцінками, 9 мільярдів євро з цієї суми припадало на продукцію, вироблену з російської нафти, що принесло Москві приблизно 4 мільярди євро податкових надходжень.

Основним джерелом доходу Росії залишалася сира нафта – її експорт приніс 104 мільярди євро. Інші викопні види палива включали газ, вугілля та скраплений природний газ.

"потужні" санкції :lol:
терміново ще надцять пакетів запровадити :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:40

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель, - Трамп

Может закончиться - достаточно осторожное выражение.
Может закончится, а может и не закончится. А предъявить нечего.

Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
Хоча і Макрон вторить:
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 24 лютого, висловив переконання у тому, що найближчим часом війна Росії проти України може дійти до перемир'я.
https://24tv.ua/peremirya-ukrayini-makr ... i_n2761162

Усиление атак вполне может быть подготовкой к переговорам... А может и не быть.
Сибарит
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