АндрейМ написав:

d44 написав: А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується , кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім.

У Криму у 2014 то вже були контрактники? А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується, кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім.У Криму у 2014 то вже були контрактники?

По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.