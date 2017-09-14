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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12888128891289012891>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:29

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
а які ознаки? перед завершенням 2ї світової американці киенули атомнні бомби на міста японії.

і не тільки Дрезден "простими"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:36

Експорт викопного палива з Росії приніс 253,8 мільярда доларів доходу у третій рік її війни проти України, причому частина прибутку надходила непрямо з західних країн, попри санкції.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на дані компанії Kpler, яка аналізує світові ринки.

З початку великої війни у 2022 році Росія загалом отримала 847 мільярдів євро доходу від продажу викопного палива.

Ця сума також більша за 211 мільярдів доларів, які, за оцінками Пентагону, Росія витратила на війну з 2022 по 2024 рік.

У березні 2022 року експрезидент США Джо Байден оголосив про заборону на постачання російської нафти до США, а у січні 2025 року запровадив санкції проти російських нафтових проєктів.

Однак багато країн не запроваджували санкцій проти Росії. У звіті зазначається, що частина російських нафтопродуктів потрапляла на Захід через треті країни, зокрема Китай, Індію та Туреччину.

Зокрема, країни G7 у третьому році війни імпортували 18 мільярдів євро нафтопродуктів із шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. За оцінками, 9 мільярдів євро з цієї суми припадало на продукцію, вироблену з російської нафти, що принесло Москві приблизно 4 мільярди євро податкових надходжень.

Основним джерелом доходу Росії залишалася сира нафта – її експорт приніс 104 мільярди євро. Інші викопні види палива включали газ, вугілля та скраплений природний газ.

"потужні" санкції :lol:
терміново ще надцять пакетів запровадити :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:40

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель, - Трамп

Может закончиться - достаточно осторожное выражение.
Может закончится, а может и не закончится. А предъявить нечего.

Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
Хоча і Макрон вторить:
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 24 лютого, висловив переконання у тому, що найближчим часом війна Росії проти України може дійти до перемир'я.
https://24tv.ua/peremirya-ukrayini-makr ... i_n2761162

Усиление атак вполне может быть подготовкой к переговорам... А может и не быть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:53

  pesikot написав:

Красноярцева-пухляша тоже ты, из базуки дедовой трофейной, на излёте захода на таран, сбил????
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:11

барабашов
Красноярцева-пухляша


Більше 120 кг?

Наш Борух, обнимающий и целующий Корбана с закрытыми глазами, а сверху отец духовный их лопаточный, Кулеба.
Троица, благоговнение и мироточенность вагонными нормами.


Шуткі з Озерки з ларька «товари по 3 грн» привезли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:25

Це на даний час ключове. Все інше - наслідки

*Сі Цзіньпін проінформував, що «група миру» щодо України найближчим часом збереться в Нью-Йорку, — Путін...

Пу... говорит о том, что Си... его информирует... о группе мира... в США... о которой не знал Пу...

Йетить!

Или это на троих?* (С)
_____________________________
*Т.е. выходит 10$ не физдит? Т.е. таки "на троих" и таки согласовали За... и поэтому решил воспрять 10$, но поскольку огромный риск "шара номер 37" он решил развестить и переписать имущество...

Т.е. Игра таки по взрослому?

И подпись в США "сделки" это просто повод заманить в США на то событие?

И сегодняшний демарш в Раде не случайность?

О как...

Теперь ясно чьо засуетились Стармер и Макрон... и чьо так долго молчал КИТАЙ...

Я ж говорил ... если дети затихли...

Теперь ясно и по литию... это тема КНР... но потребитель Маск...

Единственная линия раскола - Арктика...

И при таких раскладах действительно можно даже самые левые "выборы" провести, но только Президента... а потом можно мутить и "переходник" и остальные выборы... но уже по Штайнмаеру...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:29

барабашов

Троица, благоговнение и мироточенность вагонными нормами.
Пансеминаристоценит[/quote]

.... я оценил ...
Троицу, Благоговение и Милость Бога надо заслужить .
У вас не получится .

Вы , к сожалению, не можете критически оценить "толщину "вашего юмора , так как у вас отсутствует самокритика .
А самокритика это основной показатель .
У вас есть у кого это спросить , например долярчик , витасик , шляпа , 76 ..... их много , надо только их "авторитетное" мнение правильно воспринимать .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:40

  АндрейМ написав:
  d44 написав:А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується :D , кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім.
У Криму у 2014 то вже були контрактники?

По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться. Незалежно, скільки їм не заплати. Тому давно придумана система з маленькою професійною армією яки включає професіоналів (авіація, ппо, зв'язок... високотехнологічна зброя) та професійних організаторів, які готують з усього населення резервістів. У кожного громадянина ВОС, кожен проходить збори, кожен має з'явитися по дзвіну у назначене місце. У кожного це у кожного, броня або по віку, або як у війну WW2 - заміна всіх кого можна жінками. пенсіонерами. хворими. Звичайно, треба прибрати з контрактної армії всіх чия праця не відрізняється від цивільної, а тільки на работу у формі ходять. Тільки це у нас не запрацює. По перше менше грошей можна скомуніздити, по друге тут повинен бути інший рівень відносин між суспілством та державою Держава повинна хоч щось давати, а громадянин це відчувати + державні інститути повинні стояти не не обслуговуванні влади, а працювати на державу, бути сильними. Ну це вже із теорії равенства перед законом :) Тому після війни у нас знов зроблять контрактну "армію" де у пресофіцерки чи військового журналиста буде по контракту більше, ніж у танкиста. А яйця до їдальні будуть проходити через три служби забезпечення. Я за це платити не збираюся.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 25 лют, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:49

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
а які ознаки? перед завершенням 2ї світової американці киенули атомнні бомби на міста японії.

перед тим як кацапи злиняли з Сирії , вони до останнього дня бомбили з літаків тих борадачів з якими зараз домовляються
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:49

  холява написав:У вас есть у кого это спросить , например долярчик , витасик , шляпа , 76 ..... их много , надо только их "авторитетное" мнение правильно воспринимать .
вот и общались бы с ними, их много, покаааа всех переспоришь. А вы зачем то на форум заходите.
Wirująświatła
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