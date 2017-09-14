і не тільки Дрезден "простими"
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Додано: Вів 25 лют, 2025 09:29
Додано: Вів 25 лют, 2025 09:36
Експорт викопного палива з Росії приніс 253,8 мільярда доларів доходу у третій рік її війни проти України, причому частина прибутку надходила непрямо з західних країн, попри санкції.
Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на дані компанії Kpler, яка аналізує світові ринки.
З початку великої війни у 2022 році Росія загалом отримала 847 мільярдів євро доходу від продажу викопного палива.
Ця сума також більша за 211 мільярдів доларів, які, за оцінками Пентагону, Росія витратила на війну з 2022 по 2024 рік.
У березні 2022 року експрезидент США Джо Байден оголосив про заборону на постачання російської нафти до США, а у січні 2025 року запровадив санкції проти російських нафтових проєктів.
Однак багато країн не запроваджували санкцій проти Росії. У звіті зазначається, що частина російських нафтопродуктів потрапляла на Захід через треті країни, зокрема Китай, Індію та Туреччину.
Зокрема, країни G7 у третьому році війни імпортували 18 мільярдів євро нафтопродуктів із шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. За оцінками, 9 мільярдів євро з цієї суми припадало на продукцію, вироблену з російської нафти, що принесло Москві приблизно 4 мільярди євро податкових надходжень.
Основним джерелом доходу Росії залишалася сира нафта – її експорт приніс 104 мільярди євро. Інші викопні види палива включали газ, вугілля та скраплений природний газ.
"потужні" санкції
терміново ще надцять пакетів запровадити
Додано: Вів 25 лют, 2025 09:40
Усиление атак вполне может быть подготовкой к переговорам... А может и не быть.
Додано: Вів 25 лют, 2025 09:53
Додано: Вів 25 лют, 2025 10:11
барабашов
Більше 120 кг?
Шуткі з Озерки з ларька «товари по 3 грн» привезли.
Додано: Вів 25 лют, 2025 10:25
Це на даний час ключове. Все інше - наслідки
*Сі Цзіньпін проінформував, що «група миру» щодо України найближчим часом збереться в Нью-Йорку, — Путін...
Пу... говорит о том, что Си... его информирует... о группе мира... в США... о которой не знал Пу...
Йетить!
Или это на троих?* (С)
_____________________________
*Т.е. выходит 10$ не физдит? Т.е. таки "на троих" и таки согласовали За... и поэтому решил воспрять 10$, но поскольку огромный риск "шара номер 37" он решил развестить и переписать имущество...
Т.е. Игра таки по взрослому?
И подпись в США "сделки" это просто повод заманить в США на то событие?
И сегодняшний демарш в Раде не случайность?
О как...
Теперь ясно чьо засуетились Стармер и Макрон... и чьо так долго молчал КИТАЙ...
Я ж говорил ... если дети затихли...
Теперь ясно и по литию... это тема КНР... но потребитель Маск...
Единственная линия раскола - Арктика...
И при таких раскладах действительно можно даже самые левые "выборы" провести, но только Президента... а потом можно мутить и "переходник" и остальные выборы... но уже по Штайнмаеру...* (С)
Додано: Вів 25 лют, 2025 10:29
барабашов
Троица, благоговнение и мироточенность вагонными нормами.
Пансеминаристоценит[/quote]
.... я оценил ...
Троицу, Благоговение и Милость Бога надо заслужить .
У вас не получится .
Вы , к сожалению, не можете критически оценить "толщину "вашего юмора , так как у вас отсутствует самокритика .
А самокритика это основной показатель .
У вас есть у кого это спросить , например долярчик , витасик , шляпа , 76 ..... их много , надо только их "авторитетное" мнение правильно воспринимать .
Додано: Вів 25 лют, 2025 10:40
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться. Незалежно, скільки їм не заплати. Тому давно придумана система з маленькою професійною армією яки включає професіоналів (авіація, ппо, зв'язок... високотехнологічна зброя) та професійних організаторів, які готують з усього населення резервістів. У кожного громадянина ВОС, кожен проходить збори, кожен має з'явитися по дзвіну у назначене місце. У кожного це у кожного, броня або по віку, або як у війну WW2 - заміна всіх кого можна жінками. пенсіонерами. хворими. Звичайно, треба прибрати з контрактної армії всіх чия праця не відрізняється від цивільної, а тільки на работу у формі ходять. Тільки це у нас не запрацює. По перше менше грошей можна скомуніздити, по друге тут повинен бути інший рівень відносин між суспілством та державою Держава повинна хоч щось давати, а громадянин це відчувати + державні інститути повинні стояти не не обслуговуванні влади, а працювати на державу, бути сильними. Ну це вже із теорії равенства перед законом Тому після війни у нас знов зроблять контрактну "армію" де у пресофіцерки чи військового журналиста буде по контракту більше, ніж у танкиста. А яйця до їдальні будуть проходити через три служби забезпечення. Я за це платити не збираюся.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 25 лют, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лют, 2025 10:49
перед тим як кацапи злиняли з Сирії , вони до останнього дня бомбили з літаків тих борадачів з якими зараз домовляються
Додано: Вів 25 лют, 2025 10:49
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