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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12888128891289012891

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:52

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?

Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59
Это шаги люцифера, это стук его железных копыт :mrgreen:
Макароша уж шелковый
Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана


Борюсик давно за Трампа топит. Там Стармер,но меня больше воинствующая Германия напрягает и кодло тварей,в открытую говорящих что война в Украине для мира лучше чем перемирие.
Дай бог нам отбиться, а им в свою очередь подержать оборону, я уж бумажного журавлика склею и в помощь отправлю.
спасибо за поддержку, Фокс, а то я уже пишов мотузку шукать. И мыло.


знайшов? чи вам двом по НП вислати, pigeons :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:00

  Успіх написав:Я не розумію, чому тут виникають дискусії з дописами АндріяМ?
Що в його дописах "не так"?

Я ж теж про це пишу, тільки це все зводжу до однієї своєї фрази: "як всі, то всі"!©
  АндрейМ написав:Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.

Какие могут быть дискуссии с дурачками?
Он (как и ты ранее) внезапно оказался в меньшинстве.
Внезапно оказалось, что это некомфортно и небезопасно.
Но ранее он был в большинстве, и его всё устраивало. Как и тебя.
Но в отличие от тебя, он стесняется написать, за кого голосовал на последних трёх выборах. Когда напишет, тогда и подискутируем.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:00

  d44 написав:
  АндрейМ написав:
  d44 написав:А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується :D , кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім.
У Криму у 2014 то вже були контрактники?

По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться. Незалежно, скільки їм не заплати. Тому давно придумана система з маленькою професійною армією яки включає професіоналів (авіація, ппо, зв'язок... високотехнологічна зброя) та професійних організаторів, які готують з усього населення резервістів. У кожного громадянина ВОС, кожен проходить збори, кожен має з'явитися по дзвіну у назначене місце. У кожного це у кожного, броня або по віку, або як у війну WW2 - заміна всіх кого можна жінками. пенсіонерами. хворими. Звичайно, треба прибрати з контрактної армії всіх чия праця не відрізняється від цивільної, а тільки на работу у формі ходять. Тільки це у нас не запрацює. По перше менше грошей можна скомуніздити, по друге тут повинен бути інший рівень відносин між суспілством та державою Держава повинна хоч щось давати, а громадянин це відчувати + державні інститути повинні стояти не не обслуговуванні влади, а працювати на державу, бути сильними. Ну це вже із теорії равенства перед законом :) Тому після війни у нас знов зроблять контрактну "армію" де у пресофіцерки чи військового журналиста буде по контракту більше, ніж у танкиста. А яйця до їдальні будуть проходити через три служби забезпечення. Я за це платити не збираюся.

Це дуже влучно і потужно. Не знаю , наскільки реально реалізувати, щоправда.
Ну і дійсно, форма повинна асоціюватись з людиною, яка нюхала порох. А не ряжені тиловики, членкині тих місць, де нема члена, прес-секретарі та керівники військово-цивільних організацій, розкуячені шевронами і личками.

В авіаційній бригаді традиційно шкіряні куртки спочатку починає носити тил (яким він взагалі «не положено») , а якщо дійде черга, то пілоти :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 лют, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:02

  Wirująświatła написав:
  холява написав:У вас есть у кого это спросить , например долярчик , витасик , шляпа , 76 ..... их много , надо только их "авторитетное" мнение правильно воспринимать .
вот и общались бы с ними, их много, покаааа всех переспоришь. А вы зачем то на форум заходите.


Я вообще то в последнее время , вообще не спорю ни с кем .

Практически все уже сказано , и добавить нечего .
Переливать с пустого в более пустое ....
Востаннє редагувалось холява в Вів 25 лют, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:03

голуби миру, на чому базується ваші сподівання?
путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done),
скасувати санкції (in discussion)

які пропозиції від путіна?
-гуманітарні -обмін полоненними(нуль),
-про інтенсивність бойових дій (нуль)

кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:04

❗️Без військової допомоги США Україні вистачить зброї, щоб воювати в нинішньому темпі до літа, – WSJ ().

Європа готується спробувати заповнити цей дефіцит. Україна наразі будує або фінансує ≈ 55% своєї військової техніки, США постачають ≈ 20%, а Європа – 25%.

https://www.wsj.com/world/europe/withou ... s-e3bf6cb7
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:05

  prodigy написав:голуби миру, на чому базується ваші сподівання?
путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done),
скасувати санкції (in discussion)

які пропозиції від путіна?
-гуманітарні -обмін полоненними(нуль),
-про інтенсивність бойових дій (нуль)

кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль

качкА вже не чути. Може переосмислює що за дічь він тут ніс.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:33

Спочатку має бути перемирʼя, а потім мирна угода з чіткими гарантіями для України, – Макрон.

Перемир'я між рф та Україною може бути укладене найближчими тижнями, заявив він. До речі, про «найближчі тижні» заявив і Трамп під час зустрічі з лідером Франції. 
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 25 лют, 2025 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Spin
24 02 2025 22:58:03
IP/Host: ---.dnepro.net
Хуйло в останньому виступі сказав В Україні, а не На...

Макроша и Хуйлоша уже шелковые. Европейские англы и саксы неделю-две ,записывайте- будут шелковыми
аятолы, прибалтийские тигры и лично кая каллас за ними
Наш Тони Монтана - станет зайчиком
Местные ястребы - забьются в гнездышка, чтобы не стать обьектом электрошоковой терапии
С рыжим шутки плохи
Иллюстрация его переговорной техники еще с 70-х
fox767676
 
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