fox767676 написав:вельзевулыч, ты видишь, слышишь ?
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 20:59 Это шаги люцифера, это стук его железных копыт Макароша уж шелковый Следующие - Борюсик(и кто там сейчас), Мерц, ну и наш Тони Монтана
Борюсик давно за Трампа топит. Там Стармер,но меня больше воинствующая Германия напрягает и кодло тварей,в открытую говорящих что война в Украине для мира лучше чем перемирие. Дай бог нам отбиться, а им в свою очередь подержать оборону, я уж бумажного журавлика склею и в помощь отправлю. спасибо за поддержку, Фокс, а то я уже пишов мотузку шукать. И мыло.
АндрейМ написав:Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
Какие могут быть дискуссии с дурачками? Он (как и ты ранее) внезапно оказался в меньшинстве. Внезапно оказалось, что это некомфортно и небезопасно. Но ранее он был в большинстве, и его всё устраивало. Как и тебя. Но в отличие от тебя, он стесняется написать, за кого голосовал на последних трёх выборах. Когда напишет, тогда и подискутируем.
d44 написав:А раптом форс-мажор. Війна. Контракт не виконується , кордони зачиняються, контрактники йдуть ловити цивільних. Воює "вся країна", потім повертається і працює до 65...щоб утримувати контрактників. Що скажете потім. У Криму у 2014 то вже були контрактники?
По-перше, кордони не повинні зачинятися. Ніколи. По-друге, в моєму уявленні армія і рівень озброєння мають бути такими, щоб ні у кого напасти не було бажання. Розумію, що наразі це - фантазії, але ми і говоримо про те, як мало б або має бути. По-третє, в принципі я не відкидаю ідею примусу. Я про це писав. Я не вимагаю для себе особливих умов. Я проти того, щоб ці особливі умови були в інших незалежно від статі або соціального статусу. Саме в цьому я з багатьма не знаходжу порозуміння. Мене не питають чи можу я воювати. Мені кажуть, що я можу. Я так само можу це казати іншим. Звичайно, я б хотів, щоб примусу не було, але ми всі маємо бути в однакових умовах як громадяни однієї країни. Кордони або відкриті або закриті для всіх. Мобілізація або є або ні для всіх. Я не очікую, що мене хтось буде безкоштовно захищати і нікого на фронт не посилаю. Мені не зрозуміло чому інші очікують це від мене. Я проти того, щоб моє життя вважалось менш цінним, ніж життя інших співгромадян. Це - ненормально.
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться. Незалежно, скільки їм не заплати. Тому давно придумана система з маленькою професійною армією яки включає професіоналів (авіація, ппо, зв'язок... високотехнологічна зброя) та професійних організаторів, які готують з усього населення резервістів. У кожного громадянина ВОС, кожен проходить збори, кожен має з'явитися по дзвіну у назначене місце. У кожного це у кожного, броня або по віку, або як у війну WW2 - заміна всіх кого можна жінками. пенсіонерами. хворими. Звичайно, треба прибрати з контрактної армії всіх чия праця не відрізняється від цивільної, а тільки на работу у формі ходять. Тільки це у нас не запрацює. По перше менше грошей можна скомуніздити, по друге тут повинен бути інший рівень відносин між суспілством та державою Держава повинна хоч щось давати, а громадянин це відчувати + державні інститути повинні стояти не не обслуговуванні влади, а працювати на державу, бути сильними. Ну це вже із теорії равенства перед законом Тому після війни у нас знов зроблять контрактну "армію" де у пресофіцерки чи військового журналиста буде по контракту більше, ніж у танкиста. А яйця до їдальні будуть проходити через три служби забезпечення. Я за це платити не збираюся.
Це дуже влучно і потужно. Не знаю , наскільки реально реалізувати, щоправда. Ну і дійсно, форма повинна асоціюватись з людиною, яка нюхала порох. А не ряжені тиловики, членкині тих місць, де нема члена, прес-секретарі та керівники військово-цивільних організацій, розкуячені шевронами і личками.
В авіаційній бригаді традиційно шкіряні куртки спочатку починає носити тил (яким він взагалі «не положено») , а якщо дійде черга, то пілоти
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 лют, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Spin 24 02 2025 22:58:03 IP/Host: ---.dnepro.net Хуйло в останньому виступі сказав В Україні, а не На...
Макроша и Хуйлоша уже шелковые. Европейские англы и саксы неделю-две ,записывайте- будут шелковыми аятолы, прибалтийские тигры и лично кая каллас за ними Наш Тони Монтана - станет зайчиком Местные ястребы - забьются в гнездышка, чтобы не стать обьектом электрошоковой терапии С рыжим шутки плохи Иллюстрация его переговорной техники еще с 70-х