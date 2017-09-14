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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12889128901289112892>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:03

голуби миру, на чому базується ваші сподівання?
путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done),
скасувати санкції (in discussion)

які пропозиції від путіна?
-гуманітарні -обмін полоненними(нуль),
-про інтенсивність бойових дій (нуль)

кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:04

❗️Без військової допомоги США Україні вистачить зброї, щоб воювати в нинішньому темпі до літа, – WSJ ().

Європа готується спробувати заповнити цей дефіцит. Україна наразі будує або фінансує ≈ 55% своєї військової техніки, США постачають ≈ 20%, а Європа – 25%.

https://www.wsj.com/world/europe/withou ... s-e3bf6cb7
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:05

  prodigy написав:голуби миру, на чому базується ваші сподівання?
путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done),
скасувати санкції (in discussion)

які пропозиції від путіна?
-гуманітарні -обмін полоненними(нуль),
-про інтенсивність бойових дій (нуль)

кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль

качкА вже не чути. Може переосмислює що за дічь він тут ніс.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:33

Спочатку має бути перемирʼя, а потім мирна угода з чіткими гарантіями для України, – Макрон.

Перемир'я між рф та Україною може бути укладене найближчими тижнями, заявив він. До речі, про «найближчі тижні» заявив і Трамп під час зустрічі з лідером Франції. 
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 25 лют, 2025 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вот видите, уже шелковеют чуя железную поступь Вашингтона
байден и европейцы не смогли продавить в 2022 НАТО по ЛБЗ в Украине, и россию в изгоях
ну теперь получаем новую Ялту
🇬🇧Великобритания допустила возвращение России в G7

Заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис допустил возможность возвращения России в состав G7, что в перспективе может привести к восстановлению формата G8.
В интервью радиостанции The Times Radio британский дипломат отметил, что этот вопрос планируется обсудить на международном уровне. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен поднять эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27 февраля.

«Этот вопрос будет обсуждаться с нашими международными союзниками. Несомненно, он также станет актуальным после завершения конфликта в Украине», — заявил Джарвис.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 лют, 2025 12:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:23

  Hotab написав:
  prodigy написав:голуби миру, на чому базується ваші сподівання?
путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done),
скасувати санкції (in discussion)

які пропозиції від путіна?
-гуманітарні -обмін полоненними(нуль),
-про інтенсивність бойових дій (нуль)

кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль

качкА вже не чути. Може переосмислює що за дічь він тут ніс.


качок хоть и немудреный
но пониманеие процессов куда ясней чем у чудесного последователя новой хронологии и ,к удивлению, ваши
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 лют, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі.
Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....

так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

4 год войны
увековечили товарища генсека на посту
поздравляю - вы построили диктатуру
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:39

ах-ха-ха
"грошей нема , ну ви тримайтеся до останнього пса патрона
а нам бізнес з росіянами та їх спільниками робити
може колись візьмемо до ЄС "
я вже не так й шкодую що з ЄС не вийшло, без перевантаження воно довго не протягне
але це до купи в план Трампа-путіна-СІ

⚡️Урсула фон дер Ляйєн, а також Франція, Німеччина, Італія та Іспанія виступають проти передачі заморожених російських активів Україні через побоювання, що це відлякає від ЄС іноземних інвесторів — Politico.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:52

Співробітник ТЦК ударом руки збиває велосипедиста на повному ходу і за підтримки ще п’ятьох колег "мобілізовує" його у мікроавтобус. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3537774 ... osypedysta

буряти у Харкові :shock:
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