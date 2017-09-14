вот видите, уже шелковеют чуя железную поступь Вашингтона байден и европейцы не смогли продавить в 2022 НАТО по ЛБЗ в Украине, и россию в изгоях ну теперь получаем новую Ялту
🇬🇧Великобритания допустила возвращение России в G7
Заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис допустил возможность возвращения России в состав G7, что в перспективе может привести к восстановлению формата G8. В интервью радиостанции The Times Radio британский дипломат отметил, что этот вопрос планируется обсудить на международном уровне. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен поднять эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27 февраля.
«Этот вопрос будет обсуждаться с нашими международными союзниками. Несомненно, он также станет актуальным после завершения конфликта в Украине», — заявил Джарвис.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 лют, 2025 12:16, всього редагувалось 2 разів.
як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі. Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.
Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....
так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року
ах-ха-ха "грошей нема , ну ви тримайтеся до останнього пса патрона а нам бізнес з росіянами та їх спільниками робити може колись візьмемо до ЄС " я вже не так й шкодую що з ЄС не вийшло, без перевантаження воно довго не протягне але це до купи в план Трампа-путіна-СІ
⚡️Урсула фон дер Ляйєн, а також Франція, Німеччина, Італія та Іспанія виступають проти передачі заморожених російських активів Україні через побоювання, що це відлякає від ЄС іноземних інвесторів — Politico.