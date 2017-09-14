fox767676 написав:вот видите, уже шелковеют чуя железную поступь Вашингтона байден и европейцы не смогли продавить в 2022 НАТО по ЛБЗ в Украине, и россию в изгоях ну теперь получаем новую Ялту
🇬🇧Великобритания допустила возвращение России в G7
Заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис допустил возможность возвращения России в состав G7, что в перспективе может привести к восстановлению формата G8. В интервью радиостанции The Times Radio британский дипломат отметил, что этот вопрос планируется обсудить на международном уровне. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен поднять эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27 февраля.
«Этот вопрос будет обсуждаться с нашими международными союзниками. Несомненно, он также станет актуальным после завершения конфликта в Украине», — заявил Джарвис.
Вы в этом сомневались? Единственное, что рановато об этом заговорили.
prodigy написав:голуби миру, на чому базується ваші сподівання? путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done), скасувати санкції (in discussion)
які пропозиції від путіна? -гуманітарні -обмін полоненними(нуль), -про інтенсивність бойових дій (нуль)
кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль
Санкції не скасують до "завершения конфликта в Украине". Во всяком случае, надеюсь. "обмін полоненними(нуль)" - всё же не так. С помощью Саудовской Аравии понемногу идёт. "інтенсивність бойових дій" к перемирию может, в принципе, даже увеличиваться. "Для усиления переговорных позиций".
Ой+ написав:Зараз іде масована ракетно-дронова атака, що якось не подібно до ознак закінчення війни.
Усиление атак вполне может быть подготовкой к переговорам... А может и не быть.
Це як зустріти динозавра 50/50 можна зустріти, а можна і ні. Хоча мені чомусь видається, що швидше динозавра зустрінемо ніж мир. А переговори так, можуть переговорюватись.
Дюрі-бачі написав:Москалі 2 роки обходяться контрактниками
У відповідних вікових категоріях в них як мінімум 5-ти кратна перевага, а по факту думаю, що ще більша. Для прикладу, тільки 11% британців готові йти добровольцями, ще 23% мобілізуються, а решта якось не дуже рветься https://www.slovoidilo.ua/2024/02/02/in ... razi-vijny
ЛАД писал(а): А количество ядерного оружия в Англии-Франции смешное по сравнению с российскими (советскими) запасами.
Если не дай Бог начнется ядерная война, то (сколько там у раши боеголовок? Около 7 тыщ?), сомневаюсь что они успеют отстрелять даже 5% За 3 года войны, по Украине было выпущено 6000 ракет . В ядерной войне будет стоять вопрос не в количестве, а в точности и в ПВО
Стратегических ракет раза в 2-3 меньше. И это совсем другие ракеты и пусковые установки. Поэтому не стоит сравнивать с этими 6000. При мощности в сотни килотонн высокая точность не так уж важна. Эти ракеты баллистические, ПВО с ними справляется плохо (или, скорее, очень плохо). Это подтверждает опыт нашей войны. Когда-то Рейган начинал программу "Звёздных войн" для борьбы с стратегическими ракетами. Насколько знаю, она закончилась ничем. Правда, давно не интересовался. Так что вопрос именно в количестве.
P.s. Ирина, интересно, какой умник обжаловал наши с Xenon"ом сообщения, что их удалили и даже оставшееся отредактировали? Это, вроде, по теме ветки и не содержит ничего контрреволюционного.
🇺🇦🇺🇸До 2026 року Україна буде отримувати американську зброю, завдяки підписаним Байденом контрактам, — WSJ
Адміністрація Байдена підписала контракти з американськими оборонними компаніями на постачання Україні боєприпасів, систем ППО, транспортних засобів та іншого обладнання, що забезпечить поставки до 2026 року.
Але цього озброєння може бути недостатньо для ведення активних бойових дій.
🇺🇦🇺🇸Без військової допомоги США Україна зможе продовжувати бойові дії в нинішньому темпі лише до літа, — WSJ з посиланням на чинних та колишніх західних чиновників
Європа готується активізуватися, щоб заповнити цей дефіцит. При цьому, Україна забезпечує себе зараз на 55%.
Найпотужніший важіль впливу, який має Трамп на Україну, — це погрожувати непостачанням зброї. На мій погляд, у нас є шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати серйозний брак зброї на лінії фронту — підкреслив колишній міністр закордонних справ Кулеба в коментарі для Politico.
🇩🇪Мерц розпочав підготовку до затвердження 200 мільярдів євро на спеціальні витрати на оборону, — Bloomberg
ХДС/ХСС та SPD Шольца обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення, щоб звільнити ресурси для посилення напівзруйнованої армії країни