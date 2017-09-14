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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:15
ЛАД написав:
по теме ветки и не содержит ничего контрреволюционного.
В кожного з нас -своє розуміння теми...
От Ви писали що я забагато уваги виділяю економічному лікбезу на цих сторінках...
Але якщо хтось припустив що це спеціально щоб довести щось Дейтротреду... - то він сильно помилився..
От на прикладі Угоди на 500 млрд...
її тут обговорювали з різних сторін...
А от те що це ЗАМИЛЮВАННЯ очей для власних виборців бо жодного економічного сенсу угода не має - писав тільки я.
І щоб це пояснити , мені прийшлось опускатись нижче..
Тобто
Є вартість чогось в Землі.... але це потенційна вартість і для того щоб її отримати - треба спочатку витратити
і ці витрати й будуть частинкою з яких буде складатись кінцева ціна.
Тобто
Якщо Ви продали на 500 млрд чогось і витратили для отримання цього чогось 501 млрд - то це
а - лохотрон.
б - казати що Україна вкладе майбутніми доходами 2річне ВВП або 6річний розмір Бюджету... - невже не зрозуміло що це неможливо...
Але тутешнім це не зрозуміло і прийшлось опускатись з макроекономіки(ВВП+Бюджет Держави) до мікроекономіки(доходи і витрати сімї(людини)
І задати просте запитання
Хто з тут присутніх може відкласти 2річний розмір своїх доходів?
Ніхто - а чому тоді Ви вірите що на макрорівні це можливо?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:17
yama написав:
як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі.
Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.
Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....
так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року
Ці ваші фантазії ніякими фактами не підтверджені.
Те що наші запаси нафти не поступаються запасам Перської затоки - це цілковитий брєд.
По сланцевому газу - очевидно ви також дуже далекі від теми. Тут багато можна говорити, тому скажу тільки одне: технологій немає ні у нас ні у РФ.
Тому "ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу і світ" ще більший брєд.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:25
Дюрі-бачі написав: d44 написав:
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.
Москалі 2 роки обходяться контрактниками
Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше.
Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:29
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:30
fler написав: Дюрі-бачі написав: d44 написав:
...
Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше...
або пропонують менше
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:30
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:34
Там все зрозуміло.
Один з працівників ТЦК - підняв руки ,щоб попередити велосипедиста ,про слизьку ділянку дороги. Той не зреагував, перечипився і впав .
Працівник ТЦК оперативно допоміг піднятися травмованому ,організував бус швидкої допомоги ,щоб доправити постраждалого до лікарні .
Пропоную нагродити відзнакою та грошовою нагородою людяного та небайдужого працівника служби підтримки. Його портрет ,як взірцевий приклад ,вивістити на дошках пошани в школах .
Україна непереможна ,доки такі люди ,стоять на її захисті.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:41
Бетон написав:
4 год войны
увековечили товарища генсека на посту
поздравляю - вы построили диктатуру
як дітям - на прикладах. Путін - диктатор, Лукашенко - диктатор, Асад донедавна був диктатором, Яник щось намагався побудувати. диктатори правлять довго - частіше до смерті (інколи насильницької) - зараз ще тренд - "втечи до Ростова", вже другий побіг
а людина, яка ще при владі менше року з часу закінчення повноважень через ОБ'ЄКТИВНІ обставини - НЕ диктатор, не вигадуйте
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:42
Дюрі-бачі написав: d44 написав:
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.
Москалі 2 роки обходяться контрактниками
в нас немає стільки людей, які живуть в злиднях, що йдуть на контракт...
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:43
ЛАД написав:
Вы в этом сомневались?
Единственное, что рановато об этом заговорили.
не буде цього, не надійтесь
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