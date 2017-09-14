RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1289112892128931289412895>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:15

  ЛАД написав:по теме ветки и не содержит ничего контрреволюционного.
В кожного з нас -своє розуміння теми...
От Ви писали що я забагато уваги виділяю економічному лікбезу на цих сторінках...
Але якщо хтось припустив що це спеціально щоб довести щось Дейтротреду... - то він сильно помилився..
От на прикладі Угоди на 500 млрд...
її тут обговорювали з різних сторін...
А от те що це ЗАМИЛЮВАННЯ очей для власних виборців бо жодного економічного сенсу угода не має - писав тільки я.
І щоб це пояснити , мені прийшлось опускатись нижче..
Тобто
Є вартість чогось в Землі.... але це потенційна вартість і для того щоб її отримати - треба спочатку витратити і ці витрати й будуть частинкою з яких буде складатись кінцева ціна.
Тобто
Якщо Ви продали на 500 млрд чогось і витратили для отримання цього чогось 501 млрд - то це
а - лохотрон.
б - казати що Україна вкладе майбутніми доходами 2річне ВВП або 6річний розмір Бюджету... - невже не зрозуміло що це неможливо...

Але тутешнім це не зрозуміло і прийшлось опускатись з макроекономіки(ВВП+Бюджет Держави) до мікроекономіки(доходи і витрати сімї(людини)

І задати просте запитання
Хто з тут присутніх може відкласти 2річний розмір своїх доходів?
Ніхто - а чому тоді Ви вірите що на макрорівні це можливо?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25745
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:17

  yama написав:як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі.
Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....

так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року

Ці ваші фантазії ніякими фактами не підтверджені.
Те що наші запаси нафти не поступаються запасам Перської затоки - це цілковитий брєд.
По сланцевому газу - очевидно ви також дуже далекі від теми. Тут багато можна говорити, тому скажу тільки одне: технологій немає ні у нас ні у РФ.
Тому "ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу і світ" ще більший брєд.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6231
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:25

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.

Москалі 2 роки обходяться контрактниками

Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше.
Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5535
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtube.com/shorts/bJ_0WU_5i0o? ... XNPNSgyz-D досить цікаве інтервю хутіна , точніше його шматок
yama
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9109 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:...
Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше...
або пропонують менше
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:30

  jump написав:Співробітник ТЦК ударом руки збиває велосипедиста на повному ходу і за підтримки ще п’ятьох колег "мобілізовує" його у мікроавтобус. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3537774 ... osypedysta

буряти у Харкові :shock:

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28440
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:34

  jump написав:Співробітник ТЦК ударом руки збиває велосипедиста на повному ходу і за підтримки ще п’ятьох колег "мобілізовує" його у мікроавтобус. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3537774 ... osypedysta

буряти у Харкові :shock:


Там все зрозуміло.
Один з працівників ТЦК - підняв руки ,щоб попередити велосипедиста ,про слизьку ділянку дороги. Той не зреагував, перечипився і впав .
Працівник ТЦК оперативно допоміг піднятися травмованому ,організував бус швидкої допомоги ,щоб доправити постраждалого до лікарні .

Пропоную нагродити відзнакою та грошовою нагородою людяного та небайдужого працівника служби підтримки. Його портрет ,як взірцевий приклад ,вивістити на дошках пошани в школах .
Україна непереможна ,доки такі люди ,стоять на її захисті.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:41

  Бетон написав:4 год войны
увековечили товарища генсека на посту
поздравляю - вы построили диктатуру

як дітям - на прикладах. Путін - диктатор, Лукашенко - диктатор, Асад донедавна був диктатором, Яник щось намагався побудувати. диктатори правлять довго - частіше до смерті (інколи насильницької) - зараз ще тренд - "втечи до Ростова", вже другий побіг :D

а людина, яка ще при владі менше року з часу закінчення повноважень через ОБ'ЄКТИВНІ обставини - НЕ диктатор, не вигадуйте 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:42

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.

Москалі 2 роки обходяться контрактниками

в нас немає стільки людей, які живуть в злиднях, що йдуть на контракт... ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:43

  ЛАД написав:Вы в этом сомневались?
Единственное, что рановато об этом заговорили.

не буде цього, не надійтесь :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1289112892128931289412895>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konstantin kirovograd і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88079
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908508
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7640)
25.02.2025 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.