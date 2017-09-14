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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:47
Slon_Nosov
Там все зрозуміло.
Якраз незрозуміло. З пересічним наобум так робити ризиковано дуже: хз хто він. Може син поважної людини, може офіцер ТЦК (або не ТЦК) їде на роботу. Схильний вважати, що знали хто він і знали за що тягнути в бусик. (для туголобих додам - це не виправдовує збивання з лісапету)
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Hotab
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:50
Hotab написав:
Якраз незрозуміло. З пересічним наобум так робити ризиковано дуже: хз хто він.
тоже подумал это ж и ребенок может быть, некоторые в 16 уже выглядят достаточно взрослыми за пару секунд не определишь. К тому же город, камеры везде. Глупый поступок, просто глупый. В тцк набирают совсем без мозгов?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:54
.... ХОТТАБИЧ , невже ви вірите всім , хто написав " я в ЗСУ " ?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:55
Wirująświatła
В тцк набирают совсем без мозгов?
Думаю що якщо стоять (ловлять) одні і ті ж місяцями на районах, то у них вже як у участкового , вже є якась своя база тих, кого треба конкретно взяти. Тобто знають хто дезертир з армії, хто має бойову повістку і розшукується, хтось може втік від ТЦК колись минулого разу і його теж дуже хочуть вже з особистих мотивів. Всліпу проявляти жорстокість дуже небезпечно, погориш дуже швидко.
ХОТТАБИЧ , невже ви вірите всім , хто написав " я в ЗСУ
Йому в цьому питанні вірю). Він нив «мене…. Середній клас… в зсууууу…» дуже правдоподібно)))!
І це правильно: чому б середньому класу трішки не спуститись до пересічного щоб його розуміти)) Трошки збити пафосу, від якого роздуває щоки)) Почати поважати тих, хто за копійки з 14-го року сидять на бамбасах і не бачать сімей . Так сказати «для розширення горизонтів»))
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:01
Hotab смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:04
Wirująświatła написав:Hotab
смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Менти військові бусіки і просто машини з військовими прекрасно зупиняють.
Штрафують за синьку часто. Тобто непоміченим довго з себе вдавати «ТЦК» не вийде
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:04
Hotab написав:
І це правильно: чому б середньому класу трішки не спуститись до пересічного щоб його розуміти
по твоей же логике почему бы пилотам не отрывать ноги чтобы они поняли, как хорошо живётся инвалидам. Или пилотам нельзя?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:06
Hotab написав: Wirująświatła написав:Hotab
смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Менти військові бусіки і просто машини з військовими прекрасно зупиняють.
Штрафують за синьку часто. Тобто непоміченим довго з себе вдавати «ТЦК» не вийде
И проверяют документы у всех кто в машине или у водилы? Патрульные не занимаются розыском. Если у водилы доки в порядке и он не нарушил/не пьян может ехать дальше хоть с трупом в багажнике.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:07
Wirująświatła написав: Hotab написав:
І це правильно: чому б середньому класу трішки не спуститись до пересічного щоб його розуміти
по твоей же логике почему бы пилотам не отрывать ноги чтобы они поняли, как хорошо живётся инвалидам. Или пилотам нельзя?
Тріснула логіка: відривання ніг - незаконна злочинна дія.
Захист держави - почесний обовʼязок всіх чоловіків, незалежно від «середній клас», чи Петро комбайнер. Навіть навпаки, середньому класу є що втрачати, на відміну від Петра
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:11
Wirująświatła
проверяют документы у всех кто в машине или у водилы?
Я впевнений, що і патрульні вже знають і транспорт, і самих тцк-ників в обличчя.
Ці люди кожен день по 10 разів на день бачать один одного)))
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