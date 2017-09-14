В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти "Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні. ------------- что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.
Wirująświatła написав:Hotab смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Ну такое нас скорее всего ждёт после войны когда бандосы будут комерсов щемить.Там не поймёшь кто кого.Помните как в 2014 году правый сектор в закарпатье за контрабас передел сфер флияния растреляли чела какого-то с пикапа с установленого пулёмёта. А потом ещё пару приусов полиции сожгли с гранатомётов отходя в леса Закарпатья
ЄС проти передачі заморожених російських активів Україні, – Politico ()
Як пише видання, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не підтримують пропозицію щодо конфіскації російських заморожених активів, бо це може відлякати міжнародних інвесторів
Wirująświatła написав:Hotab смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Менти військові бусіки і просто машини з військовими прекрасно зупиняють. Штрафують за синьку часто. Тобто непоміченим довго з себе вдавати «ТЦК» не вийде
В Украине стремительно растет количество водителей под наркотиками. В крупных городах ситуация критическая, – СМИ Об этом говорится в расследовании NGL.media.
Если за 10 лет употребление алкоголя увеличилось лишь на 14%, то употребление наркотиков увеличилось более чем в 6 раз.
Например, по сравнению с 2015 годом, во Львове теперь такие случаи происходят в 14 раз чаще, а в прифронтовом Харькове – в 48 раз чаще.