Додано: Вів 25 лют, 2025 17:15

*Рубио:



"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия"...



Следующий шаг – встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужными людьми в комнате, и начать обсуждать, что потребуется, чтобы Россия остановила войну. И конечно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что войну невозможно остановить, если обе стороны не согласятся"...



США начинают переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли достичь успеха...



"Возможно, этот процесс не увенчается успехом, но почему вообще кто-то должен критиковать президента Трампа за желание закончить войну, которая стоила миллиардов долларов, сотен тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?"...*

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"СЛИВ ВОДОБАЧКОВОГО ИНСТРУМЕНТА...



Жду посыпания голов пеплом от тех, кто срал на Монастырь...



Кто не верил в Пророчество и не пророчества... кто глумился...



Кто не понял, что США тупо выходят, а РФ тупо начала внутреннюю войну у нас...



И что все ФУФЕЛ...". (С)