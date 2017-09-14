В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти "Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні. ------------- что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.
Wirująświatła написав:Hotab смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Ну такое нас скорее всего ждёт после войны когда бандосы будут комерсов щемить.Там не поймёшь кто кого.Помните как в 2014 году правый сектор в закарпатье за контрабас передел сфер флияния растреляли чела какого-то с пикапа с установленого пулёмёта. А потом ещё пару приусов полиции сожгли с гранатомётов отходя в леса Закарпатья
ЄС проти передачі заморожених російських активів Україні, – Politico ()
Як пише видання, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не підтримують пропозицію щодо конфіскації російських заморожених активів, бо це може відлякати міжнародних інвесторів
Wirująświatła написав:Hotab смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Менти військові бусіки і просто машини з військовими прекрасно зупиняють. Штрафують за синьку часто. Тобто непоміченим довго з себе вдавати «ТЦК» не вийде
В Украине стремительно растет количество водителей под наркотиками. В крупных городах ситуация критическая, – СМИ Об этом говорится в расследовании NGL.media.
Если за 10 лет употребление алкоголя увеличилось лишь на 14%, то употребление наркотиков увеличилось более чем в 6 раз.
Например, по сравнению с 2015 годом, во Львове теперь такие случаи происходят в 14 раз чаще, а в прифронтовом Харькове – в 48 раз чаще.
Бетон написав:4 год войны увековечили товарища генсека на посту поздравляю - вы построили диктатуру
як дітям - на прикладах. Путін - диктатор, Лукашенко - диктатор, Асад донедавна був диктатором, Яник щось намагався побудувати. диктатори правлять довго - частіше до смерті (інколи насильницької) - зараз ще тренд - "втечи до Ростова", вже другий побіг
а людина, яка ще при владі менше року з часу закінчення повноважень через ОБ'ЄКТИВНІ обставини - НЕ диктатор, не вигадуйте
Зеленський безумовно не диктатор(на сьогодні). Але у зв'язку з агресією РФ він отримав диктаторські повноваження і в тій чи іншій мірі ними користується. Формально путін також не був диктатором до 2012 року.
"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия"...
Следующий шаг – встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужными людьми в комнате, и начать обсуждать, что потребуется, чтобы Россия остановила войну. И конечно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что войну невозможно остановить, если обе стороны не согласятся"...
США начинают переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли достичь успеха...
"Возможно, этот процесс не увенчается успехом, но почему вообще кто-то должен критиковать президента Трампа за желание закончить войну, которая стоила миллиардов долларов, сотен тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?"...* ______________________________ "СЛИВ ВОДОБАЧКОВОГО ИНСТРУМЕНТА...
Жду посыпания голов пеплом от тех, кто срал на Монастырь...
Кто не верил в Пророчество и не пророчества... кто глумился...
Кто не понял, что США тупо выходят, а РФ тупо начала внутреннюю войну у нас...
prodigy написав:голуби миру, на чому базується ваші сподівання? путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done), скасувати санкції (in discussion)
які пропозиції від путіна? -гуманітарні -обмін полоненними(нуль), -про інтенсивність бойових дій (нуль)
кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль
Санкції не скасують до "завершения конфликта в Украине". Во всяком случае, надеюсь. "обмін полоненними(нуль)" - всё же не так. С помощью Саудовской Аравии понемногу идёт. "інтенсивність бойових дій" к перемирию может, в принципе, даже увеличиваться. "Для усиления переговорных позиций".
Зеленський пропонував обміняти всіх на всіх(тобто 1200 на умовно 12000 наших,( там включно з цивільними), відповідь рф: будемо міняти 150 на 150 , 200 на 200, років так 10-15 (не впевнений, що всі доживуть в полоні до обміну)