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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 17:39
Демократия (южная Корея) это вам не диктатура (северная Корея), тут всё серьёзно и последовательно!
И пофиг что злейшие враги с кацапами в обнимку, ведь деньги не пахнут
Южнокорейские компании LG, Kia и Hyundai рассматривают возможность возвращения в россию. По итогам переговоров путина и Трампа компания Hyundai также рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Петербурге (выпускает автомобили из задела под брендом Solaris)
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Додано: Вів 25 лют, 2025 17:42
detroytred написав:
*Рубио:
"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия
"...
Це якийсь треш. Очевидно що відповідь на питання "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" однозначно "Так". Але це Так може звучати так: "Так, на умовах капітуляції України".
Не розумію невже таке питання не можна задати по телефону і отримати очевидну відповідь "Так", на це піде 5 хв. Я не розумію що вони обговорюють вже місяць?
*Схоже Рубіо просто бреше. Просто ні про що не договорились і все. Так сказати не можна, тому він несе цю пургу.
Як я і казав це тупик. Трамп не має методів впливу на путіна.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 17:56
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