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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12893128941289512896

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:39

Демократия (южная Корея) это вам не диктатура (северная Корея), тут всё серьёзно и последовательно!

И пофиг что злейшие враги с кацапами в обнимку, ведь деньги не пахнут

Южнокорейские компании LG, Kia и Hyundai рассматривают возможность возвращения в россию. По итогам переговоров путина и Трампа компания Hyundai также рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Петербурге (выпускает автомобили из задела под брендом Solaris)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:42

  detroytred написав:*Рубио:
"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия"...

Це якийсь треш. Очевидно що відповідь на питання "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" однозначно "Так". Але це Так може звучати так: "Так, на умовах капітуляції України".
Не розумію невже таке питання не можна задати по телефону і отримати очевидну відповідь "Так", на це піде 5 хв. Я не розумію що вони обговорюють вже місяць?

*Схоже Рубіо просто бреше. Просто ні про що не договорились і все. Так сказати не можна, тому він несе цю пургу.
Як я і казав це тупик. Трамп не має методів впливу на путіна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:56

  Slon_Nosov написав:
  jump написав:Співробітник ТЦК ударом руки збиває велосипедиста на повному ходу і за підтримки ще п’ятьох колег "мобілізовує" його у мікроавтобус. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3537774 ... osypedysta

буряти у Харкові :shock:


Там все зрозуміло.
Один з працівників ТЦК - підняв руки ,щоб попередити велосипедиста ,про слизьку ділянку дороги. Той не зреагував, перечипився і впав .
Працівник ТЦК оперативно допоміг піднятися травмованому ,організував бус швидкої допомоги ,щоб доправити постраждалого до лікарні .

Пропоную нагродити відзнакою та грошовою нагородою людяного та небайдужого працівника служби підтримки. Його портрет ,як взірцевий приклад ,вивістити на дошках пошани в школах .
Україна непереможна ,доки такі люди ,стоять на її захисті.
вас треба в прес службу на головного прес секретаря ! :!: :idea:
yama
 
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