Банк Порошенко лишат лицензии, чтобы он не зарабатывал 17% годовых с миллионов донатов украинцевОлигарх Петр Порошенко больше не сможет «прокручивать» миллионы донатов украинцев через свой банк. Нацкомиссия по ценным бумагам лишает «Международный инвестиционный банк» Порошенко лицензии. Это связано с санкциями против политика, а также финансовыми махинациями нардепа.Как пишет () эксперт, с самого начала большой войны Порошенко вместе со своими народными депутатами прокручивали десятки миллионов гривен, которые государство выделяло на работу с избирателями, а также сотни миллионов донатов украинцев на ВСУ.У Петра Алексеевича брали деньги с людей и через банк покупали военные облигации под 17% годовых. То есть на каждый миллиард гривен, которые задонатили украинцы, у Порошенко клали в карман 170 миллионов.Порошенко - народный депутат, который больше всего обогатился в войну. На сегодня этот олигарх является одним из ТОП-3 самых богатых, хотя до войны был только в двадцатке. Состояние нардепа, которое он переписал на сына-беглеца, составляет почти два миллиарда долларов. Судя по тому, как развиваются события вокруг Порошенко, он имеет все шансы ответить перед законом за весь вред, который годами наносил Украине.