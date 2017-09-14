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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 128941289512896128971289812899>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:39

Демократия (южная Корея) это вам не диктатура (северная Корея), тут всё серьёзно и последовательно!

И пофиг что злейшие враги с кацапами в обнимку, ведь деньги не пахнут

Южнокорейские компании LG, Kia и Hyundai рассматривают возможность возвращения в россию. По итогам переговоров путина и Трампа компания Hyundai также рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Петербурге (выпускает автомобили из задела под брендом Solaris)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:42

  detroytred написав:*Рубио:
"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия"...

Це якийсь треш. Очевидно що відповідь на питання "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" однозначно "Так". Але це Так може звучати так: "Так, на умовах капітуляції України".
Не розумію невже таке питання не можна задати по телефону і отримати очевидну відповідь "Так", на це піде 5 хв. Я не розумію що вони обговорюють вже місяць?

*Схоже Рубіо просто бреше. Просто ні про що не договорились і все. Так сказати не можна, тому він несе цю пургу.
Як я і казав це тупик. Трамп не має методів впливу на путіна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:56

  Slon_Nosov написав:
  jump написав:Співробітник ТЦК ударом руки збиває велосипедиста на повному ходу і за підтримки ще п’ятьох колег "мобілізовує" його у мікроавтобус. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3537774 ... osypedysta

буряти у Харкові :shock:


Там все зрозуміло.
Один з працівників ТЦК - підняв руки ,щоб попередити велосипедиста ,про слизьку ділянку дороги. Той не зреагував, перечипився і впав .
Працівник ТЦК оперативно допоміг піднятися травмованому ,організував бус швидкої допомоги ,щоб доправити постраждалого до лікарні .

Пропоную нагродити відзнакою та грошовою нагородою людяного та небайдужого працівника служби підтримки. Його портрет ,як взірцевий приклад ,вивістити на дошках пошани в школах .
Україна непереможна ,доки такі люди ,стоять на її захисті.
вас треба в прес службу на головного прес секретаря ! :!: :idea:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:по твоей же логике почему бы пилотам не отрывать ноги чтобы они поняли, как хорошо живётся инвалидам. Или пилотам нельзя?
та просто пілотів в піхоту на місяць два на ротацію :wink: а що ППО можна , а чим пілоти краще ? В Маріуполь не літав - то заміни трохи на ротації хлопців :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:05

  andrijk777 написав:[

Не розумію невже таке питання не можна задати по телефону і отримати очевидну відповідь "Так", на це піде 5 хв. Я не розумію що вони обговорюють вже місяць?

*

Невже є наївні хто вірить ще в те, що хтось там десь хвилюється за життя українців і ночі не спить думає як війну припинити щоб бодай ще когось врятувати??


Сирія, Ірак, Газа (з останнього) когось сильно хвилювало скільки там загинуло, скільки зруйновано і хто буде відбудовувати?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:05

yama

:wink: а що ППО можна , а чим пілоти краще ?


Нічим не кращі за «yama » в ямі. Тобі треба щоб пілоти побули і пілотами, і піхотою, а самому хочеться побути лише вихователем касирів у Львівському АТБ з дуже серйозним суворим виглядом в шарф-труба . :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 лют, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:09

  konstantin kirovograd написав:В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти
"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні.
-------------
что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.

я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:11

  budivelnik написав:............
Якщо Ви продали на 500 млрд чогось і витратили для отримання цього чогось 501 млрд - то це
а - лохотрон.
б - казати що Україна вкладе майбутніми доходами 2річне ВВП або 6річний розмір Бюджету... - невже не зрозуміло що це неможливо...

Але тутешнім це не зрозуміло і прийшлось опускатись з макроекономіки(ВВП+Бюджет Держави) до мікроекономіки(доходи і витрати сімї(людини)

І задати просте запитання
Хто з тут присутніх може відкласти 2річний розмір своїх доходів?
Ніхто - а чому тоді Ви вірите що на макрорівні це можливо?

Согласен с вами, за 2 года, конечно, нет.
Но лет за 10 вполне. Не получится за 10, можно за 20.
Если не начнут ещё и % считать. Тогда этот "долг" можно сделать бесконечным и расплачиваться будут не только наши с вами внуки, но и правнуки. Если не надоест и не покажут полруки, как сделали немцы после 1 МВ.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:15

Банк Порошенко лишат лицензии, чтобы он не зарабатывал 17% годовых с миллионов донатов украинцев
 
Олигарх Петр Порошенко больше не сможет «прокручивать» миллионы донатов украинцев через свой банк. Нацкомиссия по ценным бумагам лишает «Международный инвестиционный банк» Порошенко лицензии. Это связано с санкциями против политика, а также финансовыми махинациями нардепа.
 
Как пишет (https://www.facebook.com/share/p/15xBEn6sfq/) эксперт, с самого начала большой войны Порошенко вместе со своими народными депутатами прокручивали десятки миллионов гривен, которые государство выделяло на работу с избирателями, а также сотни миллионов донатов украинцев на ВСУ.
 
У Петра Алексеевича брали деньги с людей и через банк покупали военные облигации под 17% годовых. То есть на каждый миллиард гривен, которые задонатили украинцы, у Порошенко клали в карман 170 миллионов.
 
Порошенко - народный депутат, который больше всего обогатился в войну. На сегодня этот олигарх является одним из ТОП-3 самых богатых, хотя до войны был только в двадцатке. Состояние нардепа, которое он переписал на сына-беглеца, составляет почти два миллиарда долларов. Судя по тому, как развиваются события вокруг Порошенко, он имеет все шансы ответить перед законом за весь вред, который годами наносил Украине.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:17

  yama написав:
  konstantin kirovograd написав:В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти
"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні.
-------------
что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.

я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:


Ви часом не в Екатерінбурзі на совещаніі
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