Демократия (южная Корея) это вам не диктатура (северная Корея), тут всё серьёзно и последовательно!
И пофиг что злейшие враги с кацапами в обнимку, ведь деньги не пахнут
Южнокорейские компании LG, Kia и Hyundai рассматривают возможность возвращения в россию. По итогам переговоров путина и Трампа компания Hyundai также рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Петербурге (выпускает автомобили из задела под брендом Solaris)
detroytred написав:*Рубио: "Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия"...
Це якийсь треш. Очевидно що відповідь на питання "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" однозначно "Так". Але це Так може звучати так: "Так, на умовах капітуляції України". Не розумію невже таке питання не можна задати по телефону і отримати очевидну відповідь "Так", на це піде 5 хв. Я не розумію що вони обговорюють вже місяць?
*Схоже Рубіо просто бреше. Просто ні про що не договорились і все. Так сказати не можна, тому він несе цю пургу. Як я і казав це тупик. Трамп не має методів впливу на путіна.
Там все зрозуміло. Один з працівників ТЦК - підняв руки ,щоб попередити велосипедиста ,про слизьку ділянку дороги. Той не зреагував, перечипився і впав . Працівник ТЦК оперативно допоміг піднятися травмованому ,організував бус швидкої допомоги ,щоб доправити постраждалого до лікарні .
Пропоную нагродити відзнакою та грошовою нагородою людяного та небайдужого працівника служби підтримки. Його портрет ,як взірцевий приклад ,вивістити на дошках пошани в школах . Україна непереможна ,доки такі люди ,стоять на її захисті.
вас треба в прес службу на головного прес секретаря !
Нічим не кращі за «yama » в ямі. Тобі треба щоб пілоти побули і пілотами, і піхотою, а самому хочеться побути лише вихователем касирів у Львівському АТБ з дуже серйозним суворим виглядом в шарф-труба .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 лют, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти "Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні. ------------- что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська
budivelnik написав:............ Якщо Ви продали на 500 млрд чогось і витратили для отримання цього чогось 501 млрд - то це а - лохотрон. б - казати що Україна вкладе майбутніми доходами 2річне ВВП або 6річний розмір Бюджету... - невже не зрозуміло що це неможливо...
Але тутешнім це не зрозуміло і прийшлось опускатись з макроекономіки(ВВП+Бюджет Держави) до мікроекономіки(доходи і витрати сімї(людини)
І задати просте запитання Хто з тут присутніх може відкласти 2річний розмір своїх доходів? Ніхто - а чому тоді Ви вірите що на макрорівні це можливо?
Согласен с вами, за 2 года, конечно, нет. Но лет за 10 вполне. Не получится за 10, можно за 20. Если не начнут ещё и % считать. Тогда этот "долг" можно сделать бесконечным и расплачиваться будут не только наши с вами внуки, но и правнуки. Если не надоест и не покажут полруки, как сделали немцы после 1 МВ.
Банк Порошенко лишат лицензии, чтобы он не зарабатывал 17% годовых с миллионов донатов украинцев
Олигарх Петр Порошенко больше не сможет «прокручивать» миллионы донатов украинцев через свой банк. Нацкомиссия по ценным бумагам лишает «Международный инвестиционный банк» Порошенко лицензии. Это связано с санкциями против политика, а также финансовыми махинациями нардепа.
Как пишет (https://www.facebook.com/share/p/15xBEn6sfq/) эксперт, с самого начала большой войны Порошенко вместе со своими народными депутатами прокручивали десятки миллионов гривен, которые государство выделяло на работу с избирателями, а также сотни миллионов донатов украинцев на ВСУ.
У Петра Алексеевича брали деньги с людей и через банк покупали военные облигации под 17% годовых. То есть на каждый миллиард гривен, которые задонатили украинцы, у Порошенко клали в карман 170 миллионов.
Порошенко - народный депутат, который больше всего обогатился в войну. На сегодня этот олигарх является одним из ТОП-3 самых богатых, хотя до войны был только в двадцатке. Состояние нардепа, которое он переписал на сына-беглеца, составляет почти два миллиарда долларов. Судя по тому, как развиваются события вокруг Порошенко, он имеет все шансы ответить перед законом за весь вред, который годами наносил Украине.
konstantin kirovograd написав:В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти "Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні. ------------- что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська