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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:18
fler написав: Дюрі-бачі написав: d44 написав:
Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.
Москалі 2 роки обходяться контрактниками
Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше.
Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".
"Це свідчить про те, що на рф" платят уже при заключении контракта
очень большие суммы, правда, вроде, меньшие, чем пообещали у нас 18-24.
Северокорейцы то мелочь, можно пренебречь.
Не знаю, что у вас означают кавычки у срочников, но о срочниках на фронте давно не слышал.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:18
Wirująświatła написав:
Банк Порошенко лишат лицензии, чтобы он не зарабатывал 17% годовых с миллионов донатов украинцев
Опять во всём виноват Порошенко ...
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:19
холява
Ви часом не в Екатерінбурзі на совещаніі
Ні, це Львіський потенційний захисник Вітчизни, якого не взяли в Нацполіцію. На цьому потенційний захист держави закінчився. Тепер він воєнний експерт, який знає як треба проводити ротації з ППО і повітряних сил в піхоту.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:22
konstantin kirovograd написав: Hotab написав: Wirująświatła написав:Hotab
смотри какая хрень. Любой наденет пиксель и может ловить людей на улицах запихивая их в бляхи или вообще в авто без номером. И никто этих людей искать не будет. Менты будут думать что это было тцк типа ищите сами.
Менти військові бусіки і просто машини з військовими прекрасно зупиняють.
Штрафують за синьку часто. Тобто непоміченим довго з себе вдавати «ТЦК» не вийде
В Украине стремительно растет количество водителей под наркотиками. В крупных городах ситуация критическая, – СМИ
Об этом говорится в расследовании NGL.media.
Если за 10 лет употребление алкоголя увеличилось лишь на 14%, то употребление наркотиков увеличилось более чем в 6 раз.
Например, по сравнению с 2015 годом, во Львове теперь такие случаи происходят в 14 раз чаще, а в прифронтовом Харькове – в 48 раз чаще.
Достаточно почитать допысы некоторых форумчан, без влияния интересных веществ, такое просто не напишешь
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:25
Xenon написав: andrijk777 написав:
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Не розумію невже таке питання не можна задати по телефону і отримати очевидну відповідь "Так", на це піде 5 хв. Я не розумію що вони обговорюють вже місяць?
*
Невже є наївні хто вірить ще в те, що хтось там десь хвилюється за життя українців і ночі не спить думає як війну припинити щоб бодай ще когось врятувати??
Сирія, Ірак, Газа (з останнього) когось сильно хвилювало скільки там загинуло, скільки зруйновано і хто буде відбудовувати?
А яке це має відношення до того що написав я?
На городі бузина, у Києві дядько.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:28
Hotab написав:холява
Ви часом не в Екатерінбурзі на совещаніі
Ні, це Львіський потенційний захисник Вітчизни, якого не взяли в Нацполіцію. На цьому потенційний захист держави закінчився. Тепер він воєнний експерт, який знає як треба проводити ротації з ППО і повітряних сил в піхоту.
.... а я думаю-гадаю хто ще так патріотично може писати ?...
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:33
andrijk777 написав:
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А яке це має відношення до того що написав я?
На городі бузина, у Києві дядько.
Тому що на цих перемовинах основна тема не як війну в Україні завершити
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:36
The Times:
▪️Высокопоставленные дипломаты сообщили своим американским коллегам, что, несмотря на телефонный разговор между Путиным и Трампом и переговоры в Саудовской Аравии, у американцев до сих пор нет плана того, как может выглядеть мирное соглашение. Сам Трамп, как говорят, просто хочет заключить сделку и не имеет конкретных «красных линий».
▪️На этом фоне Стармер попытается повлиять на президента США в трех основных направлениях.
▪️Первое — убедить его, что соглашение, заключенное между США и Россией, а затем навязанное Украине под угрозой прекращения американской поддержки, не будет устойчивым. Стармер будет утверждать, что исключение Украины из переговоров станет сигналом для Путина, что Запад (включая Америку) слаб.
▪️Второй аргумент заключается в том, что хотя Европа может и должна предоставить основную часть миротворческих сил, чтобы обезопасить Украину от будущих нападений, это может быть убедительным только в том случае, если они будут подкреплены американскими гарантиями безопасности. Грубо говоря, это обяжет США защищать миротворцев, если они подвергнутся нападению со стороны российских войск.
▪️Последний аргумент — более объемный. Стармер попытается доказать, что позиция Путина гораздо слабее, чем кажется, и что Трамп должен быть готов играть в долгую игру, еще больше усиливая экономическое и военное давление на Россию, чтобы получить, как мог бы выразиться Трамп, «отличную сделку».
▪️Стармер будет подчеркивать, что если США будут слишком заинтересованы в быстром заключении сделки, Путин с меньшей вероятностью пойдет на компромисс, и, как следствие, любое такое соглашение вряд ли принесет прочный мир, который в противном случае стал бы наследием Трампа
Трамп ясно дает понять, что хочет, чтобы Британия и другие европейские страны значительно увеличили расходы на оборону. Во время выборов в США он утверждал, что эти расходы должны составлять 5% от ВВП. Это означает, что Европа должна сама платить за свою оборону и больше не может полагаться на американскую поддержку.
▪️Благодаря его выступлениям британские дебаты о расходах на оборону выглядят почти академическими. Стармер намерен увеличить расходы на оборону с 2,3% ВВП до 2,5%, но не сказал, когда именно. Все больше ширится консенсус относительно того, что этого придется достичь к 2030 году, крайнему сроку, изначально обещанному тори, и что Стармеру нужно будет пойти дальше
▪️Государственные финансы Великобритании и без того напряжены. Сообщалось, что Стармер определит сроки повышения расходов на оборону во время встречи с Трампом, но сейчас ожидают, что он дождется результатов стратегического оборонного обзора и обзора расходов. Давление будет только расти.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:37
konstantin kirovograd написав:
.........
В Украине стремительно растет количество водителей под наркотиками. В крупных городах ситуация критическая, – СМИ
Об этом говорится в расследовании NGL.media.
Если за 10 лет употребление алкоголя увеличилось лишь на 14%, то употребление наркотиков увеличилось более чем в 6 раз.
Например, по сравнению с 2015 годом, во Львове теперь такие случаи происходят в 14 раз чаще, а в прифронтовом Харькове – в 48 раз чаще.
Не стоит забывать, что в Украине число употребляющих алкоголь в 2015 было значительно больше, чем употребляющих наркотики.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:39
Формально
andrijk777 написав:
......
Зеленський безумовно не диктатор(на сьогодні).
Але у зв'язку з агресією РФ він отримав диктаторські повноваження і в тій чи іншій мірі ними користується.
Формально путін також не був диктатором до 2012 року.
Путин и сегодня не диктатор, а "законно избранный президент".
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