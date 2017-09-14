The Times:



▪️Высокопоставленные дипломаты сообщили своим американским коллегам, что, несмотря на телефонный разговор между Путиным и Трампом и переговоры в Саудовской Аравии, у американцев до сих пор нет плана того, как может выглядеть мирное соглашение. Сам Трамп, как говорят, просто хочет заключить сделку и не имеет конкретных «красных линий».



▪️На этом фоне Стармер попытается повлиять на президента США в трех основных направлениях.



▪️Первое — убедить его, что соглашение, заключенное между США и Россией, а затем навязанное Украине под угрозой прекращения американской поддержки, не будет устойчивым. Стармер будет утверждать, что исключение Украины из переговоров станет сигналом для Путина, что Запад (включая Америку) слаб.



▪️Второй аргумент заключается в том, что хотя Европа может и должна предоставить основную часть миротворческих сил, чтобы обезопасить Украину от будущих нападений, это может быть убедительным только в том случае, если они будут подкреплены американскими гарантиями безопасности. Грубо говоря, это обяжет США защищать миротворцев, если они подвергнутся нападению со стороны российских войск.



▪️Последний аргумент — более объемный. Стармер попытается доказать, что позиция Путина гораздо слабее, чем кажется, и что Трамп должен быть готов играть в долгую игру, еще больше усиливая экономическое и военное давление на Россию, чтобы получить, как мог бы выразиться Трамп, «отличную сделку».



▪️Стармер будет подчеркивать, что если США будут слишком заинтересованы в быстром заключении сделки, Путин с меньшей вероятностью пойдет на компромисс, и, как следствие, любое такое соглашение вряд ли принесет прочный мир, который в противном случае стал бы наследием Трампа



Трамп ясно дает понять, что хочет, чтобы Британия и другие европейские страны значительно увеличили расходы на оборону. Во время выборов в США он утверждал, что эти расходы должны составлять 5% от ВВП. Это означает, что Европа должна сама платить за свою оборону и больше не может полагаться на американскую поддержку.



▪️Благодаря его выступлениям британские дебаты о расходах на оборону выглядят почти академическими. Стармер намерен увеличить расходы на оборону с 2,3% ВВП до 2,5%, но не сказал, когда именно. Все больше ширится консенсус относительно того, что этого придется достичь к 2030 году, крайнему сроку, изначально обещанному тори, и что Стармеру нужно будет пойти дальше



▪️Государственные финансы Великобритании и без того напряжены. Сообщалось, что Стармер определит сроки повышения расходов на оборону во время встречи с Трампом, но сейчас ожидают, что он дождется результатов стратегического оборонного обзора и обзора расходов. Давление будет только расти.

