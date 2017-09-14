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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12896128971289812899>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:44

  Xenon написав:
  andrijk777 написав:[
А яке це має відношення до того що написав я?
На городі бузина, у Києві дядько.

Тому що на цих перемовинах основна тема не як війну в Україні завершити

А яка?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:46

  yama написав:......
та просто пілотів в піхоту на місяць два на ротацію :wink: а що ППО можна , а чим пілоти краще ? В Маріуполь не літав - то заміни трохи на ротації хлопців :idea:

Через месяц-два пилот может уже и не вернуться в авиацию. Потом нам вдруг дадут технику (и дают потихоньку), а летать будет некому.
Из ПВО тоже в пехоту переводят не всех подряд, а наименее квалифицированных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:48

  холява написав:
  yama написав:
  konstantin kirovograd написав:В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти
"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні.
-------------
что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.

я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:


Ви часом не в Екатерінбурзі на совещаніі
хотів би конструктивну критику :idea:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:50

  Hotab написав:холява

Ви часом не в Екатерінбурзі на совещаніі


Ні, це Львіський потенційний захисник Вітчизни, якого не взяли в Нацполіцію. На цьому потенційний захист держави закінчився. Тепер він воєнний експерт, який знає як треба проводити ротації з ППО і повітряних сил в піхоту.

я тіко озвучив найкращий досвід офіційні рішення наших ЗСУ ( щодо виділеного ) це офіційні коментарі\рішення ЗСУ
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:54

  ЛАД написав:
  yama написав:......
та просто пілотів в піхоту на місяць два на ротацію :wink: а що ППО можна , а чим пілоти краще ? В Маріуполь не літав - то заміни трохи на ротації хлопців :idea:

Через месяц-два пилот может уже и не вернуться в авиацию. Потом нам вдруг дадут технику (и дают потихоньку), а летать будет некому.
Из ПВО тоже в пехоту переводят не всех подряд, а наименее квалифицированных.

я каюсь прочитав ваш допис, бо він адресований мені. Особисто знаю частини ППО де косять \ фарбують траву літом\ метуть плац і займаюсться всією тією класинчою фігнею\маячнею , якою займалися в армії в часи ссср . Із зрозумілих причин ніяких данних щодо геолокації - не буде. Думав йти туди на контракт , бачу добре зробив що не пішов :roll: у світлі вище написаного.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:55

  yama написав:............
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:

Мысль, конечно, интересная.
Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:58

  yama написав:..........
я каюсь прочитав ваш допис, бо він адресований мені. Особисто знаю частини ППО де косять \ фарбують траву літом\ метуть плац і займаюсться всією тією класинчою фігнею\маячнею , якою займалися в армії в часи ссср . Із зрозумілих причин ніяких данних щодо геолокації - не буде. Думав йти туди на контракт , бачу добре зробив що не пішов :roll: у світлі вище написаного.

Не знаю, почему так в этих частях. Техники нет?
Но такие части, естественно, надо в пехоту и на фронт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:58

  ЛАД написав:
  yama написав:............
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:

Мысль, конечно, интересная.
Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"

білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать :( навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею :(
Востаннє редагувалось yama в Вів 25 лют, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 19:04

  ЛАД написав:
  fler написав:Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше.
Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".

"Це свідчить про те, що на рф" платят уже при заключении контракта очень большие суммы, правда, вроде, меньшие, чем пообещали у нас 18-24.

Неудачная попытка скрасить кацапские злыдни)). Когда у нас стали платить военным 100К, то громадные очереди (как в рф) на контракт почему-то не выстроились. Хотя такая зарплата для наших "злыднив" очень даже привлекательная, в тылу они так не устроятся.
  ЛАД написав:
..о срочниках на фронте давно не слышал.

Дохлая попытка возразить. "Не слышал" - не означает, что их нет на фронте. Полно разношерстной информации об этом - от родителей, друзей, знакомых и от всяких организаций типа "солдатских матерей" и иже с ними. Вы такую информацию предпочитаете не замечать)).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 19:10

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.

Москалі 2 роки обходяться контрактниками
Для більшості москалів ця війна як для іспанців у новму світі - колонії пограбувати. Вони воюють зі слабкішим противником і впевнені у перемозі. І по факту поки перемагають. Більшість населення війна не стосується, життя покращується, в телевізорі перемога по всіх фронтах. У них в країні все добре і війна для них загарбницька. Якби на них напав весь світ з п'ятикратною перевагою у всьому, картина була б протилежна, вони б програвали, війна стала б ближче до кожного. Хрен хто б тоді пішов на контракт щоб інші вдома сиділи.
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