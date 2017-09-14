yama написав:...... та просто пілотів в піхоту на місяць два на ротацію а що ППО можна , а чим пілоти краще ? В Маріуполь не літав - то заміни трохи на ротації хлопців
Через месяц-два пилот может уже и не вернуться в авиацию. Потом нам вдруг дадут технику (и дают потихоньку), а летать будет некому. Из ПВО тоже в пехоту переводят не всех подряд, а наименее квалифицированных.
konstantin kirovograd написав:В Словаччині захотіли повернути витрачені на допомогу Україні кошти "Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це значні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої кошти, Словаччина не може залишатися осторонь. Подивимось, чи почне Зеленський зраджувати Європу і віддасть ресурси Трампу, тому що в цьому випадку він обмане Європейський Союз", – заявив Андрей Данко у відеозверненні. ------------- что это за херня вообще происходит( Понадавали нам старья со складов по непонятным ценам а мы теперь всем и вся должны.
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська
Ні, це Львіський потенційний захисник Вітчизни, якого не взяли в Нацполіцію. На цьому потенційний захист держави закінчився. Тепер він воєнний експерт, який знає як треба проводити ротації з ППО і повітряних сил в піхоту.
я тіко озвучив найкращий досвід офіційні рішення наших ЗСУ ( щодо виділеного ) це офіційні коментарі\рішення ЗСУ
yama написав:...... та просто пілотів в піхоту на місяць два на ротацію а що ППО можна , а чим пілоти краще ? В Маріуполь не літав - то заміни трохи на ротації хлопців
Через месяц-два пилот может уже и не вернуться в авиацию. Потом нам вдруг дадут технику (и дают потихоньку), а летать будет некому. Из ПВО тоже в пехоту переводят не всех подряд, а наименее квалифицированных.
я каюсь прочитав ваш допис, бо він адресований мені. Особисто знаю частини ППО де косять \ фарбують траву літом\ метуть плац і займаюсться всією тією класинчою фігнею\маячнею , якою займалися в армії в часи ссср . Із зрозумілих причин ніяких данних щодо геолокації - не буде. Думав йти туди на контракт , бачу добре зробив що не пішов у світлі вище написаного.
yama написав:............ я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська
Мысль, конечно, интересная. Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"
yama написав:.......... я каюсь прочитав ваш допис, бо він адресований мені. Особисто знаю частини ППО де косять \ фарбують траву літом\ метуть плац і займаюсться всією тією класинчою фігнею\маячнею , якою займалися в армії в часи ссср . Із зрозумілих причин ніяких данних щодо геолокації - не буде. Думав йти туди на контракт , бачу добре зробив що не пішов у світлі вище написаного.
Не знаю, почему так в этих частях. Техники нет? Но такие части, естественно, надо в пехоту и на фронт.
yama написав:............ я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська
Мысль, конечно, интересная. Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"
білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею
Востаннє редагувалось yama в Вів 25 лют, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше. Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".
"Це свідчить про те, що на рф" платят уже при заключении контракта очень большие суммы, правда, вроде, меньшие, чем пообещали у нас 18-24.
Неудачная попытка скрасить кацапские злыдни)). Когда у нас стали платить военным 100К, то громадные очереди (как в рф) на контракт почему-то не выстроились. Хотя такая зарплата для наших "злыднив" очень даже привлекательная, в тылу они так не устроятся.
ЛАД написав: ..о срочниках на фронте давно не слышал.
Дохлая попытка возразить. "Не слышал" - не означает, что их нет на фронте. Полно разношерстной информации об этом - от родителей, друзей, знакомых и от всяких организаций типа "солдатских матерей" и иже с ними. Вы такую информацию предпочитаете не замечать)).
d44 написав:Я мав на увазі, що у разі повномасштабної війни одними контрактникамі не обійдеться.
Москалі 2 роки обходяться контрактниками
Для більшості москалів ця війна як для іспанців у новму світі - колонії пограбувати. Вони воюють зі слабкішим противником і впевнені у перемозі. І по факту поки перемагають. Більшість населення війна не стосується, життя покращується, в телевізорі перемога по всіх фронтах. У них в країні все добре і війна для них загарбницька. Якби на них напав весь світ з п'ятикратною перевагою у всьому, картина була б протилежна, вони б програвали, війна стала б ближче до кожного. Хрен хто б тоді пішов на контракт щоб інші вдома сиділи.