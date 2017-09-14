Додано: Вів 25 лют, 2025 18:58

ЛАД написав: yama написав: ............

я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська ............я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська

Мысль, конечно, интересная.

Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!" Мысль, конечно, интересная.Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"

білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачатьнавіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територіюі ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею