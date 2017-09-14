Додано: Вів 25 лют, 2025 19:36

Борис Джонсон раскритиковал инициативу Дональда Трампа по созданию совместного фонда для разработки украинских минеральных ресурсов, назвав её "аферой".Экс-премьер Великобритании заявил, что ни одна копейка не должна быть направлена на этот фонд.Он подчеркнул, что в этом вопросе скрывается слишком высокая цена. На форуме в Киеве Джонсон также раскритиковал текущую политику США, которая, по его мнению, противоречит поддержке Украины.Больше информации на портале Антикор:_________________________________Джонсон розповів, що бачив цю угоду і аналізував її."Так, ця угода – це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", – сказав експрем'єр.Проте, на його думку, ця угода гарантує збереження вільної України."Якщо не буде вільної України, то до цього фонду нічого не буде надходити", – впевнений Джонсон.Він сказав, що розуміє побоювання України щодо наслідків цієї угоди, але він переконаний, що її потрібно підписати."Адже там є і добрі речі, наприклад, про довготермінове партнерство зі Сполученими Штатами. Ви ж хочете такого партнерства саме зі Сполученими Штатами, а не з путінською Росією?" – переконує Джонсон.Він сказав, що йому не до вподоби стиль переговорів президента США Дональда Трампа."Але з цього може постати велика користь. Зрештою, чим більше ви жахаєтесь, тим більше радіє Путін", – резюмував він.