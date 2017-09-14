budivelnik написав:............ Якщо Ви продали на 500 млрд чогось і витратили для отримання цього чогось 501 млрд - то це а - лохотрон. б - казати що Україна вкладе майбутніми доходами 2річне ВВП або 6річний розмір Бюджету... - невже не зрозуміло що це неможливо...
Але тутешнім це не зрозуміло і прийшлось опускатись з макроекономіки(ВВП+Бюджет Держави) до мікроекономіки(доходи і витрати сімї(людини)
І задати просте запитання Хто з тут присутніх може відкласти 2річний розмір своїх доходів? Ніхто - а чому тоді Ви вірите що на макрорівні це можливо?
Согласен с вами, за 2 года, конечно, нет. Но лет за 10 вполне. Не получится за 10, можно за 20. Если не начнут ещё и % считать. Тогда этот "долг" можно сделать бесконечным и расплачиваться будут не только наши с вами внуки, но и правнуки. Если не надоест и не покажут полруки, как сделали немцы после 1 МВ.
Бачите Ви також погано уявляєте що таке ЗАРОБИТИ 350 млрд доларів.... Наголошую -не ВИГОТОВИТИ і ПРОДАТИ на 350 млрд.. а саме ЗАРОБИТИ.
Так для довідки Уявимо що ВСІ Депозити населення України -це населення ЗАРОБИЛО.... 1,4 трлн грн/40грн долар=35 млрд доларів... Отже 1 Станом на 1990 рік населення все одно хоч щось але мало 2 Станом на через 35 років - має 35 млрд доларів(+1 млрд щороку все населення)....
Висновок Якщо все населення України буде працювати на добичі рідкоземельних 350 років-то цього часу якраз вистарчить щоб ТІЛЬКИ наповнити наш віртуальний внесок в 350 млрд-реальними грошима.
ПС Тепер розумієте різницю між КАПІТАЛОМ і Заробітком? Капітал це Створив Мінус Витратив при створенні ( тобто все що має ринкову ціну і є капіталом) Саме тому я й стверджував а - капіталу в Україні мало б - від швидкості накопичення-залежить швидкість розширення(збільшення) ринку
Тобто ринок ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ виключно шляхом накопичення а не написом законодавчих актів
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 25 лют, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:В Украине стремительно растет количество водителей под наркотиками. В крупных городах ситуация критическая, – СМИ Об этом говорится в расследовании NGL.media.
Если за 10 лет употребление алкоголя увеличилось лишь на 14%, то употребление наркотиков увеличилось более чем в 6 раз.
Например, по сравнению с 2015 годом, во Львове теперь такие случаи происходят в 14 раз чаще, а в прифронтовом Харькове – _____________в 48 раз чаще.
Достаточно почитать допысы некоторых форумчан, без влияния интересных веществ, такое просто не напишешь
Так ту ще й з освітою проблеми.... Отже Споживання збільшилось в 6 разів(600%) і це виплило з того що ловлять більше від 14(1400%) до 48(4800%) разів
Поясніть мені як це вийшло що 6 разів більше ніж 14-48?
Те саме про Порошенка 1 Людина на кожну зібрану грн докладає свою і щодня щось везе... але виявляється що при цьому ще й встигає за ЧУЖІ гроші отримати 6-9-12місячні ОВДП купувати... Вірус-в тебе причинно-наслідкові звязки точно входять в план вивчення макак?
fler написав:Вы такую информацию предпочитаете не замечать)).
дуже дивує, як такі події можна було не помітити, чи пропустити? російські срочникі були в боях в Курській області, в перший день 6 серпня 2024 деякі з них загинули, до 300 потрапили в полон (тобто половина від всіх), а решта разом кадирівцями втікла на 20км (кадирівці потім їх наздогнали і вимагали, щоб срочникі були попереду їх на фронті). декілька місяців путін не давав МО РФ дозвіл припівняти Курську область до сво по виплатам, тому загиблим срочникам не платили нічого (факти загибелі срочників скривали від рідних)
Збройні сили України просуваються в Курській області й узяли під контроль 100 населених пунктів регіону — це 1294 км квадратних території. У полон на цьому напрямку взяли 594 військовослужбовці Збройних сил РФ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський онлайн на форумі "Україна 2024.27 серп. 2024 р.
Крупнейшие нефтяные санкции против России на пороге 😳 США и Великобритания ввели ограничения против нефтяного сектора РФ. В чёрный список попали более 30 нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, а также их дочерние предприятия: — США запретили своим компаниям оказывать любые услуги по добыче нефти в России, включая экспорт технологий и оборудования. — Под санкции попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефтефлот», а также страховщики «Ингосстрах» и «Альфастрахование». — Запрет затронул и завод СПГ «Газпром СПГ Портовая», который поставлял сжиженный газ в Европу. Если Дональд Трамп действительно друг России, как считают многие его поклонники тут, то он должен будет отменить санкции. Если 27 февраля ограничения вступят в силу и он даже не попытается их заблокировать, это значит, что США снова обманули Кремль.
Борис Джонсон раскритиковал инициативу Дональда Трампа по созданию совместного фонда для разработки украинских минеральных ресурсов, назвав её "аферой". Экс-премьер Великобритании заявил, что ни одна копейка не должна быть направлена на этот фонд.
Он подчеркнул, что в этом вопросе скрывается слишком высокая цена. На форуме в Киеве Джонсон также раскритиковал текущую политику США, которая, по его мнению, противоречит поддержке Украины. Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/75 ... jam_aferoj
_________________________________ Джонсон розповів, що бачив цю угоду і аналізував її.
"Так, ця угода – це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", – сказав експрем'єр. Проте, на його думку, ця угода гарантує збереження вільної України. "Якщо не буде вільної України, то до цього фонду нічого не буде надходити", – впевнений Джонсон. Він сказав, що розуміє побоювання України щодо наслідків цієї угоди, але він переконаний, що її потрібно підписати.
"Адже там є і добрі речі, наприклад, про довготермінове партнерство зі Сполученими Штатами. Ви ж хочете такого партнерства саме зі Сполученими Штатами, а не з путінською Росією?" – переконує Джонсон. Він сказав, що йому не до вподоби стиль переговорів президента США Дональда Трампа. "Але з цього може постати велика користь. Зрештою, чим більше ви жахаєтесь, тим більше радіє Путін", – резюмував він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7205745/
Секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко не вірить у повне завершення війни цьогоріч.
"Чи може бути якесь перемир’я в світі того, що відбувається? Воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні", - зазначив нардеп.
Однак Костенко допускає, що може бути тимчасове припинення вогню.
"І в нас одне буде питання, наскільки довго протримається це перемир’я, якщо воно буде. Тому що я сам людина, яка пережила десятки перемирій. Деякі з них були три дні, а деякі декілька хвилин, а деякі декілька секунд. І хоча в Києві в головах продовжувалось перемир’я і говорили про це ще декілька тижнів в ЗМІ, а ми там вже повним ходом рубалися в окопах і сміялись з цього. Тому може бути якесь припинення вогню, так би я назвав. Але точно воно буде не на довго", - сказав нардеп.
Він наголосив, що без реальних гарантій безпеки для України Росія ніколи не зупиниться.
"Тому що вона точно не досягла навіть мінімальних цілей тут, які вони поставили для себе", - зазначив Костенко.
я тіко озвучив найкращий досвід офіційні рішення наших ЗСУ ( щодо виділеного ) це офіційні коментарі\рішення ЗСУ
Як каже один наш колега «не треба на прийомі у венеролога стидливо тягнути юбочку, прикриваючи коліна» «Офіційні рішення ЗСУ» по переводу у піхоту ніколи не стосувались дороговартісних висококваліфікованих спеціалістів, якими є льотний склад. Це виключно ваша ідея, яку ви тут озвучили. Тому тримайте аливерди: чому ви собі не підібрали військову частину де не фарбують траву , наприклад 3 ОШБр? Яка у вас кваліфікація на сьогодні, щоб озвучувати плани ротації діючих військовослужбовців, і де в цих ротаціях ви бачите своє місце?
Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.
Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?
8. Завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території
Hotab написав:«не треба на прийомі у венеролога стидливо тягнути юбочку, прикриваючи коліна»
Соррі за офтоп, але На прийомі у венеролога всі венеричні? Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою? Чи дівчата, які проходять плановий огляд, всі венеричні? "стидливо тягнути юбочку" Огидно таке читати.