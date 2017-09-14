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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:36
flyman написав: холява написав:
в раде снова зарегестрировали постановление которое должно подтвердить поддержку Зеленского парламентом
ВРУ уже КСУ?
Т.е. соц-опроса с 56% показалось недостаточно?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:38
Кремль заперечив згоду Росії на розміщення миротворців в Україні: Позиція не змінилася
Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув заяву президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін може погодитися на розгортання європейських миротворчих військ в Україні.
"Є позиція, яку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Мені нічого додати й нічого коментувати", - заявив він.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:40
GALeon написав:
Кремль заперечив згоду Росії на розміщення миротворців в Україні: Позиція не змінилася
я же говорил что трамп звездит. Нет никаких соглашений даже контурных. Вообще никаких. И не факт что будут.
Wirująświatła написав:
я жду от трампа кидок. Путин никак не комментирует что "стороны близки к перемирию" очевидно это фантазии трампа чтобы мы подписали долги на 500 ярдов.
понять бы с какой целью звездит, чтобы оправдать зачем перекрыл помощь? (типа мы почти обо всём договорились, скоро войне конец и помощь штатов больше не нужна).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 25 лют, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:46
Xenon
Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.
Ну як я і казав, вони знали з ким саме так жорстко поводяться.
Ну а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 25 лют, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:46
Wirująświatła написав: GALeon написав:
Кремль заперечив згоду Росії на розміщення миротворців в Україні: Позиція не змінилася
я же говорил что трамп звездит. Нет никаких соглашений даже контурных. Вообще никаких. И не факт что будут.
Ты это номерному фоксу расскажи, с его "железными копытами Трампа"
Или Бетону
А мы все посмотрим на это )
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:48
Hotab написав:Xenon
Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.
Ну як я і казав, вони знали з ким саме так жорстко поводяться.
Ну а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
Так у нас "переляканих" вистачає
Що в Києві, що за хребтом
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:51
Hotab написав:
а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
вова намекает что он диктатор, если понадобится тцкашники и не такое с людьми будут делать. Эти видео власть сама вбрасывает и через несколько часов комментирует. Путин такое делал на болотной и после. Показывая что мириться с несогласными не намерен. И навального демонстративно перед самым обменом траванул. Наш посмотрел в принципе Европа на войну башляет, выборов пока идёт война нет, дорога к диктатуре открыта.
Что с тем побитым в одессе мужиком, которого тцк вывезло за город? собрали комиссию и всё, дальше государственная тайна?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 20:55
_hunter
Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?
Може тому що комусь досі не дійшло, що це військовослужбовці сил ТРО (а не працівники ТЦК) , які виконують ряд завдань, на які їх уповноважили? (звичайно якщо уповноважили, бо Детройту план-наряд, наданий від ТЦК, вони не надали, мабуть залишили його на місці інструктажу в ТЦК)
А от військовослужбовці сил ТРО мають дуже широке коло повноважень, від пошуку ДРГ на патрульованій території , до пошуку військовослужбовців, що вчинили злочини.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 21:10
Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти
За його словами, підписання цього документа є єдиним способом рухатися вперед у завершенні війни.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії зауважив, що бачив оновлений проєкт угоди, який тепер нібито зобов'язує Сполучені Штати підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну.
"Я дивлюся на цей документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Я думаю, що він містить зерна надії та прогресу", - сказав Борис Джонсон.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 21:18
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше.
Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".
"Це свідчить про те, що на рф" платят уже при заключении контракта
очень большие суммы, правда, вроде, меньшие, чем пообещали у нас 18-24.
Неудачная попытка скрасить кацапские злыдни)). Когда у нас стали платить военным 100К, то громадные очереди (как в рф) на контракт почему-то не выстроились. Хотя такая зарплата для наших "злыднив" очень даже привлекательная, в тылу они так не устроятся.
ЛАД написав:
..о срочниках на фронте давно не слышал.
Дохлая попытка возразить. "Не слышал" - не означает, что их нет на фронте. Полно разношерстной информации об этом - от родителей, друзей, знакомых и от всяких организаций типа "солдатских матерей" и иже с ними. Вы такую информацию предпочитаете не замечать)).
Неудачная попытка спутать божий дар с яичницей.
Лень даже возражать.
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