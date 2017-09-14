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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12898128991290012901>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:36

  flyman написав:
  холява написав:в раде снова зарегестрировали постановление которое должно подтвердить поддержку Зеленского парламентом

ВРУ уже КСУ?

Т.е. соц-опроса с 56% показалось недостаточно? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кремль заперечив згоду Росії на розміщення миротворців в Україні: Позиція не змінилася

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув заяву президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін може погодитися на розгортання європейських миротворчих військ в Україні.

"Є позиція, яку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Мені нічого додати й нічого коментувати", - заявив він.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:40

  GALeon написав:Кремль заперечив згоду Росії на розміщення миротворців в Україні: Позиція не змінилася
я же говорил что трамп звездит. Нет никаких соглашений даже контурных. Вообще никаких. И не факт что будут.
  Wirująświatła написав:я жду от трампа кидок. Путин никак не комментирует что "стороны близки к перемирию" очевидно это фантазии трампа чтобы мы подписали долги на 500 ярдов.

понять бы с какой целью звездит, чтобы оправдать зачем перекрыл помощь? (типа мы почти обо всём договорились, скоро войне конец и помощь штатов больше не нужна).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 лют, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:46

Xenon

Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.


Ну як я і казав, вони знали з ким саме так жорстко поводяться.
Ну а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 лют, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:46

  Wirująświatła написав:
  GALeon написав:Кремль заперечив згоду Росії на розміщення миротворців в Україні: Позиція не змінилася
я же говорил что трамп звездит. Нет никаких соглашений даже контурных. Вообще никаких. И не факт что будут.

Ты это номерному фоксу расскажи, с его "железными копытами Трампа"
Или Бетону

А мы все посмотрим на это )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:48

  Hotab написав:Xenon

Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.


Ну як я і казав, вони знали з ким саме так жорстко поводяться.
Ну а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.

Так у нас "переляканих" вистачає
Що в Києві, що за хребтом
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:51

  Hotab написав:а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
вова намекает что он диктатор, если понадобится тцкашники и не такое с людьми будут делать. Эти видео власть сама вбрасывает и через несколько часов комментирует. Путин такое делал на болотной и после. Показывая что мириться с несогласными не намерен. И навального демонстративно перед самым обменом траванул. Наш посмотрел в принципе Европа на войну башляет, выборов пока идёт война нет, дорога к диктатуре открыта.

Что с тем побитым в одессе мужиком, которого тцк вывезло за город? собрали комиссию и всё, дальше государственная тайна?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:55

_hunter


Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?


Може тому що комусь досі не дійшло, що це військовослужбовці сил ТРО (а не працівники ТЦК) , які виконують ряд завдань, на які їх уповноважили? (звичайно якщо уповноважили, бо Детройту план-наряд, наданий від ТЦК, вони не надали, мабуть залишили його на місці інструктажу в ТЦК)
А от військовослужбовці сил ТРО мають дуже широке коло повноважень, від пошуку ДРГ на патрульованій території , до пошуку військовослужбовців, що вчинили злочини.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти

За його словами, підписання цього документа є єдиним способом рухатися вперед у завершенні війни.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії зауважив, що бачив оновлений проєкт угоди, який тепер нібито зобов'язує Сполучені Штати підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну.

"Я дивлюся на цей документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Я думаю, що він містить зерна надії та прогресу", - сказав Борис Джонсон.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:18

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Це свідчить про те, що на рф більше злиднів, ніж у нас. Ми розуміємо, що їх населення десь у четверо більше, тобто у нас мають бути черги на контракт вчетверо менше за їхні, але по факту такого немає. Значить у нас злиднів менше.
Крім того, не забуваємо, що москалі "обходяться" і нашими громадянами з окупованих територій, і корейцями, і "срочніками".

"Це свідчить про те, що на рф" платят уже при заключении контракта очень большие суммы, правда, вроде, меньшие, чем пообещали у нас 18-24.

Неудачная попытка скрасить кацапские злыдни)). Когда у нас стали платить военным 100К, то громадные очереди (как в рф) на контракт почему-то не выстроились. Хотя такая зарплата для наших "злыднив" очень даже привлекательная, в тылу они так не устроятся.
  ЛАД написав:
..о срочниках на фронте давно не слышал.

Дохлая попытка возразить. "Не слышал" - не означает, что их нет на фронте. Полно разношерстной информации об этом - от родителей, друзей, знакомых и от всяких организаций типа "солдатских матерей" и иже с ними. Вы такую информацию предпочитаете не замечать)).
Неудачная попытка спутать божий дар с яичницей.
Лень даже возражать.
ЛАД
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