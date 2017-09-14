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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12898128991290012901

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:18

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области: ДНК большинства останков тел, которые отдала РФ, совпадают с их родственниками — Коордштаб
https://nv.ua/ukraine/events/katastrofa ... 92254.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:19

  GALeon написав: Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти

За його словами, підписання цього документа є єдиним способом рухатися вперед у завершенні війни.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії зауважив, що бачив оновлений проєкт угоди, який тепер нібито зобов'язує Сполучені Штати підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну.

"Я дивлюся на цей документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Я думаю, що він містить зерна надії та прогресу", - сказав Борис Джонсон.


Укатали сивку - очередной шелковый
Скоро и наш зайчик-парагвайчик за ум возьмется
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:27

  Hotab написав:_hunter


Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?


це військовослужбовці сил ТРО (а не працівники ТЦК) , які виконують ряд завдань, на які їх уповноважили? (звичайно якщо уповноважили, бо Детройту план-наряд, наданий від ТЦК, вони не надали, мабуть залишили його на місці інструктажу в ТЦК)

Про то и разговор: оф-заяв была уже порядочная кучка, а главного -- до сих пор почему-то не сказали...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:29

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:............
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:

Мысль, конечно, интересная.
Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"

білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать :( навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею :(
Есть третий вариант, на мой взгляд, самый реальный на сегодня. Они не завоёвывают всю Украину, рпв примерно по сегодняшней линии фронта с какими-то нашими уступками (типа постоянного нейтралитета, который был записан у нас изначально) и с какими-то западными уступками.
А дальше у Запада business as usual, а у нас... как-то будет.
ЛАД
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