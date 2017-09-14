Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?
це військовослужбовці сил ТРО (а не працівники ТЦК) , які виконують ряд завдань, на які їх уповноважили? (звичайно якщо уповноважили, бо Детройту план-наряд, наданий від ТЦК, вони не надали, мабуть залишили його на місці інструктажу в ТЦК)
Про то и разговор: оф-заяв была уже порядочная кучка, а главного -- до сих пор почему-то не сказали...
yama написав:............ я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська
Мысль, конечно, интересная. Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"
білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею
Есть третий вариант, на мой взгляд, самый реальный на сегодня. Они не завоёвывают всю Украину, рпв примерно по сегодняшней линии фронта с какими-то нашими уступками (типа постоянного нейтралитета, который был записан у нас изначально) и с какими-то западными уступками. А дальше у Запада business as usual, а у нас... как-то будет.
Яких ще заяв. Це кошмарити цивільних ухилянтів у них може не бути папірця від ТЦК (а він має бути, бо вони не ТЦК) , а от виявляти ДРГ, незаконне переміщення зброї, запобігати злочинам серед військовослужбовців та затримка тих, хто їх вчинив - це один з основних їх функціоналів по замовчуванню.